"Прощай, Палыч": "Локомотив" сообщил про уход Семина и тут же взял серба, которого выжил Ребров

Несколько недель назад в СМИ появилась информация, что бывшего тренера киевского "Динамо" Юрия Семина выгоняют из "Локомотива". И вот сегодня в деле наступила развязка. Московский клуб объявил об уходе опытного российского тренера и назначении на его место сербского специалиста Марко Николича.

"Совет директоров и менеджмент клуба выражают огромную благодарность и признательность Юрию Павловичу Семину, у которого 31 мая 2020 года истекает срок действия контракта, за его многолетнюю работу в ФК "Локомотив". С его именем связаны самые яркие победы в истории клуба. Юрий Семин навсегда останется в сердцах всех болельщиков "Локомотива". Желаем Юрию Палычу сил, здоровья и благополучия!" — говорится в сообщении клуба.

Юрий Семин / Фото: Официальный сайт ФК "Локомотив" (Москва)

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Напомним, что 73-летний Семин работал с "Локомотивом" с 2016 года, а до этого возглавлял команду трижды – с 1986 по 1990 год, с 1992 по 2005 и с 2009 по 2010-й. После слухов об отставке за российского тренера вступились фанаты. Болельщики "железнодорожников" требовали оставить Семина, но не добились своего.

А вскоре после отставки Семина стало известно, что на собрании совета директоров ФК "Локомотив" на пост главного тренера команды был единогласно утвержден Марко Николич. Сербский специалист приступит к выполнению своих обязанностей с 1 июня 2020 года.

Марко Николич / Фото: Getty Images

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Последним местом работы Николича был венгерский "Фехервар", из которого он ушел в ноябре прошлого года, так как при нем команда проигрывала чемпионскую конкуренцию "Ференцварошу" Сергея Реброва. Правда, немногим ранее, в сезоне-2017/18, серб привел "Фехервар" к чемпионству, а в следующем сезоне завоевал Кубок Венгрии. В сезоне-2016/17 "Партизан" под его руководством выиграл чемпионат и Кубок Сербии.

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Отметим, что после 22 туров текущей российской Премьер-лиги "Локомотив" занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Зенита" на 9 очков. При этом в Лиге чемпионов команда Юрия Семина заняла четвертое место в группе с "Ювентусом", "Атлетико" и "Байером", еще в декабре вылетев из еврокубков.

Смотрите, как "Локомотив" проигрывал в ЛЧ "Атлетико"

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