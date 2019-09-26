С "Шахтером" не будет такого провала, как с "Динамо": капитан "Ворсклы" обещает вернуть должок фанатам

Владимир Чеснаков рассказал о настроении в "Ворскле" перед харьковской игрой в чемпионом Украины

Владимир Чеснаков / Фото: Facebook

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Капитан "Ворсклы" Владимир Чеснаков обещает в ближайшей игре УПЛ с "Шахтером" реабилитироваться перед болельщиками своей команды за разгромное поражение, которое в минувшие выходные полтавчане потерпели на своем поле от "Динамо". Напомним, динамовцы разгромили "Ворсклу" со счетом 5:0.

"В ближайшей игре с "Шахтером", я думаю, у нас не будет такого провала, как в матче с "Динамо", – заявил Владимир Чеснаков. – После поражения от киевлян мы поговорили между собой и пришли к выводу, что команда не может больше так играть. Тем более при такой поддержке, которая была на трибунах, непозволительно так проигрывать. Выводы сделаны. Должны дать бой "Шахтеру" и порадовать наших болельщиков, перед которыми мы задолжали"

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"Вчера у нас была хорошая тренировка. Посмеялись, немножко отпустили эти мысли негативные, играли в теннисбол. Тренироваться в хорошей атмосфере вдвойне приятнее", – добавил Владимир Чеснаков.

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Отметим, что матч девятого тура чемпионата Украины "Шахтер" – "Ворскла" пройдет в пятницу, 27 сентября, на ОСК "Металлист" в Харькове. Начало игры – в 19.00.

Как мы писали ранее, между "Динамо" и "Шахтером" сохраняется пропасть в турнирной таблице УПЛ. Несмотря на победу в отложенной игре с мариупольцами, киевляне отстают от "горняков" на 10 очков.

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