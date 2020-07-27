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Семин об уходе Луческу из "Динамо": "Болельщики там имеют огромное влияние"

27 июля, 18:27

Александр Трикиша Александр Трикиша

Отношение ультрас вынудило Луческу разорвать контракт с клубом

Бывший тренер киевского "Динамо" Юрий Семин прокомментировал возможную отставку Мирчи Луческу с поста наставника киевского клуба. Напомним, румынский тренер возглавил "Динамо" только четыре дня назад, а сегодня появилась информация, что Луческу разорвал контракт из-за негативного отношения ультрас.

"Это его решение, только он решает, что делать. Но могу сказать, что болельщики там имеют огромное влияние", – приводит слова Семина Sport24.

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Отметим, что в "Динамо" пока не подтвердили отставку Луческу. В клубе попросили "потерпеть". Официальная информация должна появиться в ближайшее время.

Луческу 12 лет возглавлял донецкий "Шахтер", принципиального соперника "Динамо", поэтому ультрас готовили акции протеста против назначения Луческу. Фанаты призывали работников клуба написать заявления об увольнении.

Румынский специалист покинул донецкий клуб в 2016 году, после чего успел поработать в российском "Зените" и сборной Турции. Также в его послужном списке есть такие клубы, как итальянский "Интер", турецкие "Галатасарай" и "Бешикташ", румынские "Рапид" и "Динамо" Бухарест.

Смотрите, как "Динамо" завершило сезон поражением от "Колоса":

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чемпионат Украины Динамо Киев Юрий Семин Мирча Луческу

Источник: Сегодня

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