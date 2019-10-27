"Шахтер" – "Александрия": где смотреть матч чемпионата Украины

ОСК Металлист / Фото: ФФУ

В воскресенье, 27-го октября, состоится поединок двенадцатого тура Украинской Премьер-лиги, в котором донецкий "Шахтер" будет принимать "Александрию". Мы проведем онлайн матча "Шахтер" – "Александрия" с видео голов и яркими фотографиями.

Матч пройдет в Харькове на ОСК "Металлист", начало – в 17:00. Поединок можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1"

В этом году соперники встречались четырежды. Все четыре игры выиграли дончане, но в двух последних "Александрии" хотя бы удавалось забивать.

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На текущей неделе оба коллектива свои поединки группового этапа еврокубков завершили вничью. "Шахтер" в Харькове расписал мировую с загребским "Динамо", а "Александрия" во Франции отстояла паритет с "Сент-Этьеном".

Ранее мы писали, что Мирча Луческу заявил о том, что Фонсека уничтожил Коваленко и пользовался багажом весь период работы в "Шахтере". Также экс-тренер "горняков" рассказал о проблемах с Бернардом и Элано.

Шахтёр — Колос. Обзор матча. 6:0

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