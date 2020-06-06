"Шахтер" – "Десна": где смотреть матч тура в чемпионате Украины по футболу в субботу

Встреча состоится в Киеве на НСК "Олимпийский", стартовый свисток - в 17:00

В эти выходные в чемпионате Украины сыграют пять матчей 25-го тура – второго после "воскрешения" футбольного сезона. В субботу проведут два поединка. "Заря" в Запорожье примет "Колос" из Ковалевки, а "Шахтер" в Киеве сразится с черниговской "Десной", которая претендует на второе место в УПЛ. На нашем сайте ведется онлайн матча "Шахтер" – "Десна".

Также затем состоятся три встречи в воскресенье. Вашему вниманию – расписание, результаты, трансляции 25-го тура чемпионата Украины.

"Шахтер" должен был играть с "Десной" в Чернигове, но уговорил команду Александра Рябоконя провести игру на "Олимпийском" в столице. Мы писали, что "Шахтер" не поедет на матч с "Десной" в Чернигов, а "Карпаты" не будут играть из-за коронавируса. Начнется дуэль в 17:00, а на украинском телевидении ее покажет телеканал "Футбол 2". Прямая трансляция стартует чуть раньше – в 16:55. Также матч можно посмотреть на платформе OLL.TV (по подписке).

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Комментатор телеканалов "Футбол" Кирилл Круторогов предлагает свой взгляд на самое интересное на ТВ в эти выходные.

Смотрите, как "Десна" обыграла "Колос" в Киеве на прошлой неделе

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