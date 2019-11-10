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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Шахтер" – "Динамо": на кого в мегаматче в Харькове ставят всезнающие букмекеры

10 ноября, 11:55

Аналитики контор отдают предпочтение "горнякам", а самые популярные исходы 1:1 и 1:0

Тренер "Шахтера" Луиш Каштру

Тренер "Шахтера" Луиш Каштру / Фото: Reuters

Сегодня, 10 ноября, в Харькове в рамках 14 тура украинской Премьер-лиги состоится суперматч "Шахтер" – "Динамо". "Горняки", которые сейчас являются единоличными лидерами чемпионата, примут идущих третьими киевлян. Поединок начнется в 17:00. Мы проведем онлайн трансляцию матча "Шахтер" – "Динамо" с видео ярких моментов поединка и подробностями событий на поле и вокруг него.

Также мы уже сообщали, где смотреть украинское "классико" между "Динамо" и "Шахтером" на стадионе "Металлист".

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Несмотря на недавнее поражение от команды Алексея Михайличенко в 1/8 Кубка Украины (1:2) аналитики контор считают дончан фаворитом украинского "классико". На победу "Шахтера" установлен коэффициент 1.62, на ничью – 3.70, на успех "Динамо" – 4.75. Иными словами, вероятность выигрыша "горняков" оценивается в 56 процентов, ничейного исхода – в 25 процентов, выигрыша команды Михайличенко – всего в 19 процентов. Наиболее вероятный счет поединка, по мнению букмекеров, 1:0 в пользу "Шахтера". Коэффициент на такой исход противостояния равен 7.00. Или все же ничья 1:1. Она еще более популярная – 6.0.

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Все подробности в спецтеме "Динамо" vs "Шахтер"

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Источник: Сегодня|Спорт

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