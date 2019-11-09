"Кубковая игра с "Шахтером" дала "Динамо" уверенность": мнения Шевчука накануне украинского "классико"

Эксперт считает, что это важная игра для киевлян, чтобы сократить отставание от "горняков"

/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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В воскресенье, 10 ноября, харьковский стадион "Металлист" примет украинское "классико". Одна из ключевых встреч в чемпионате Украины начнется в 17:00. Свое мнение о том, в каком состоянии подходят к этому противостоянию украинские гранды экс-защитник сборной Украины и футбольный эксперт Вячеслав Шевчук. Ранее о грядущем матче чемпионата Украины рассказал Владислав Ващук.

"И "Динамо", и "Шахтер" провели очень сложные поединки в Лиги чемпионов, – считает Шевчук. – Хоть и не выиграли, но показали хорошую игру, как одни, так и другие. "Шахтер" и "Динамо" сейчас находятся в хороших кондициях, хорошем тонусе. Я думаю, у команд будет достаточно сил, хотя у "Динамо" на день меньше времени для восстановления. Но я уверен, что ребята покажут хороший матч и продемонстрируют хорошую игру".

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Прокомментировал Шевчук и кадровые ситуации дончан и киевлян:

У "Динамо" выбыли Бурда и Кадар, но их отлично заменили Попов и Шабанов. Попов хорошо проявляет себя именно стабильной игрой. У "Шахтера" вместо Степаненко с Загребом в Лиге чемпионов вышел Маркос Антонио, вышел Тете – оба молодые ребята, и они помогли "Шахтеру" добыть эту важную ничью. Поэтому игрок должен быть готов каждый день выйти и проявить себя. Он может воспользоваться моментом и за счет этого построить себе карьеру".

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Высказался Вячеслав и по кубковому матчу команд 30 октября, в котором "Динамо" вырвало победу в дополнительное время 2:1:

"Шахтер" к этому матчу не очень хорошо был подготовлен. "Динамо" наоборот показало, наверное, свою лучшую игру в этом сезоне, и она дала очень большую психологическую уверенность. Мы это видим сейчас и в чемпионате, и в Лиге Европы. С "Копенгагеном" на выезде они провели хороший матч, намного лучше, чем домашний".

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"Это очень важная игра для "Динамо", чтобы сократить отставание от "Шахтера". Если проиграют, то конечно будет сложно. Мы видим, что "Александрия" показывает очень хороший уровень игры в Лиге Европы и в чемпионате. "Десна" очень амбициозна, и "Заря" -очень хорошо укомплектованная команда. Поэтому я думаю, что за второе-третье место будет очень серьезная борьба", – резюмировал Шевчук.

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