Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,11
27,95

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи

"Шахтер" – "Динамо" U19: прямая трансляция поединка

27 октября, 11:53

Матч начнется в 12:00

"Динамо" и "Шахтер" сыграли вничью - 2:2. Фото shakhtar.com

"Динамо" и "Шахтер" сыграли вничью - 2:2. Фото shakhtar.com

В матче 10-го тура юношеского чемпионата "Шахтер" U19 сыграет с "Динамо" U19. Кстати, взрослая команда "горняков" проведет поединок УПЛ с "Александрией". Мы проведем онлайн матча "Шахтер" – "Александрия" с видео голов.

Смотрите прямую трансляцию:

"Шахтер" U19 победил во всех 8 поединках чемпионата и единолично возглавляет турнирную таблицу с 24 очками. Интересно, что главный тренер Андрес Карраско за почти полтора года не потерпел еще ни одного поражения в украинской лиге.

Реклама

Читайте также: Скандальный пенальти в ворота "Шахтера": Пятов рассказал, что не увидел судья

Юноши "Динамо" также провели 8 матчей в украинском чемпионате, но победили в 7, а единственное поражение потерпели в Полтаве (0:1). Сейчас киевляне с 21 баллом на четвертой строчке таблицы.

В тренде
"Динамо" – "Копенгаген": видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы
"Динамо" vs "Копенгаген"

В минувшем сезоне соперники дважды разделили очки: 0:0 в Счастливом и 2:2 на поле киевлян.

Ранее мы писали, что Мирча Луческу заявил о том, что Фонсека уничтожил Коваленко и пользовался багажом весь период работы в "Шахтере". Также экс-тренер "горняков" рассказал о проблемах с Бернардом и Элано.

Шахтёр — Колос. Обзор матча. 6:0

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Украины Динамо Киев Шахтер Донецк

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Две битвы за
Две битвы за "серебро" и другие матчи: все результаты 11-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Динамо" – "Карпаты" и испытание непобедимого "Шахтера": расписание и результаты 12-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Динамо" обыгрывает "Александрию" и выходит на второе место в чемпионате УкраиныЧУ по футболу
"Совершать такие фолы, как Пятов, нельзя": Маркевич высказался о матче "Шахтера" с ЗагребомЛига чемпионов
"Динамо" теряет самого татуированного футболиста УПЛ перед игрой с "Шахтером"ЧУ по футболу
"Динамо" перед битвой за второе место в чемпионате Украины теряет четверых игроковЧУ по футболу

Новости партнеров

Loading...
загрузка...