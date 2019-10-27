"Шахтер" – "Динамо" U19: прямая трансляция поединка

"Динамо" и "Шахтер" сыграли вничью - 2:2. Фото shakhtar.com

В матче 10-го тура юношеского чемпионата "Шахтер" U19 сыграет с "Динамо" U19. Кстати, взрослая команда "горняков" проведет поединок УПЛ с "Александрией". Мы проведем онлайн матча "Шахтер" – "Александрия" с видео голов.

Смотрите прямую трансляцию:

"Шахтер" U19 победил во всех 8 поединках чемпионата и единолично возглавляет турнирную таблицу с 24 очками. Интересно, что главный тренер Андрес Карраско за почти полтора года не потерпел еще ни одного поражения в украинской лиге.

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Юноши "Динамо" также провели 8 матчей в украинском чемпионате, но победили в 7, а единственное поражение потерпели в Полтаве (0:1). Сейчас киевляне с 21 баллом на четвертой строчке таблицы.

В минувшем сезоне соперники дважды разделили очки: 0:0 в Счастливом и 2:2 на поле киевлян.

Ранее мы писали, что Мирча Луческу заявил о том, что Фонсека уничтожил Коваленко и пользовался багажом весь период работы в "Шахтере". Также экс-тренер "горняков" рассказал о проблемах с Бернардом и Элано.

Шахтёр — Колос. Обзор матча. 6:0

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