"Шахтер" громит "Олимпик" в дерби и уходит на перерыв с максимумом очков

/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" разгромил донецкий "Олимпик" в 6-м туре чемпионата Украины. Донецкое дерби прошло в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. "Горняки" на протяжении всего матча доминировали на поле, что вылилось в четыре забитых мяча. Дубль оформил Жуниор Мораес, он же ассистировал Марлосу, а еще один гол на свой счет записал Манор Соломон.

Отметим, что "Олимпик" еще в первом тайме вынужден был сделать две замены. Также и тренерскому штабу "Шахтера" пришлось снимать с игры Кривцова, что обеспокоило сидевшего на трибуне главного тренера сборной Украины, ведь уже 7 сентября национальная команда проведет поединок Евро-2020 против Литвы. Кстати, сегодня Андрей Шевченко довызвал в сборную Украины Виктора Коваленко.

"Шахтер" выиграл шестой матч в чемпионате подряд и набрал 18 очков. Они оторвались от ближайшего преследователя на семь баллов, а Динамо опережают уже на 11 очков, но у киевлян матч в запасе. "Олимпик" с одним баллом в активе остается на дне турнирной таблицы Премьер-лиги. Из-за матчей сборных чемпионат Украины вернется 14 сентября.

"Олимпик" – "Шахтер" – 0:4

Голы: Мораес (13, 80), Соломон (45), Марлос (60)

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"Олимпик": Халими, Цымбалюк, Зотько, Вантух (Ксенз, 45), Завийский, Политыло, Пасич, Фабиньо (Пасич, 35), Салу, Тейшейра, Диэйе (Чарльз, 76).

"Шахтер": Пятов, Матвиенко, Исмаили (Сиприано, 80), Кривцов (Бондарь, 68), Степаненко (Коваленко, 62), Алан Патрик, Болбат, Соломон, Тете, Марлос, Мораес.

Предупреждения: Марлос (9), Завийский (28), Зотько (53), Бондарь (87).

Напомним, в 5-м туре УПЛ на 150-летие Донецка "Шахтер" разгромил "Мариуполь" (5:1), а Вакула забил единственный мяч в составе азовцев, который получился весьма эффектным:

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