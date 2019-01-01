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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Шахтер" громит "Олимпик" в дерби и уходит на перерыв с максимумом очков

1 сентября, 18:57

Исход встречи решили два матча в первом тайме

/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" разгромил донецкий "Олимпик" в 6-м туре чемпионата Украины. Донецкое дерби прошло в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. "Горняки" на протяжении всего матча доминировали на поле, что вылилось в четыре забитых мяча. Дубль оформил Жуниор Мораес, он же ассистировал Марлосу, а еще один гол на свой счет записал Манор Соломон.

Отметим, что "Олимпик" еще в первом тайме вынужден был сделать две замены. Также и тренерскому штабу "Шахтера" пришлось снимать с игры Кривцова, что обеспокоило сидевшего на трибуне главного тренера сборной Украины, ведь уже 7 сентября национальная команда проведет поединок Евро-2020 против Литвы. Кстати, сегодня Андрей Шевченко довызвал в сборную Украины Виктора Коваленко.

"Шахтер" выиграл шестой матч в чемпионате подряд и набрал 18 очков. Они оторвались от ближайшего преследователя на семь баллов, а Динамо опережают уже на 11 очков, но у киевлян матч в запасе. "Олимпик" с одним баллом в активе остается на дне турнирной таблицы Премьер-лиги. Из-за матчей сборных чемпионат Украины вернется 14 сентября.

"Олимпик" – "Шахтер" – 0:4
Голы: Мораес (13, 80), Соломон (45), Марлос (60)

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"Олимпик": Халими, Цымбалюк, Зотько, Вантух (Ксенз, 45), Завийский, Политыло, Пасич, Фабиньо (Пасич, 35), Салу, Тейшейра, Диэйе (Чарльз, 76).

"Шахтер": Пятов, Матвиенко, Исмаили (Сиприано, 80), Кривцов (Бондарь, 68), Степаненко (Коваленко, 62), Алан Патрик, Болбат, Соломон, Тете, Марлос, Мораес.

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Предупреждения: Марлос (9), Завийский (28), Зотько (53), Бондарь (87).

Напомним, в 5-м туре УПЛ на 150-летие Донецка "Шахтер" разгромил "Мариуполь" (5:1), а Вакула забил единственный мяч в составе азовцев, который получился весьма эффектным:

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
6
6
0
0
19
3
16
18
Забитые 19
Пропущеные 3
Разница 16
Результаты последних матчей: В В В В В
2
ДеснаДеснаДес
6
3
2
1
7
2
5
11
Забитые 7
Пропущеные 2
Разница 5
Результаты последних матчей: Н В Н В В
3
ЗаряЗаряЗар
5
3
1
1
7
4
3
10
Забитые 7
Пропущеные 4
Разница 3
Результаты последних матчей: В П В Н В
4
АлександрияАлександрияАле
6
3
0
3
7
10
-3
9
Забитые 7
Пропущеные 10
Разница -3
Результаты последних матчей: В П В В П
5
Днепр-1Днепр-1Дне
6
2
2
2
8
7
1
8
Забитые 8
Пропущеные 7
Разница 1
Результаты последних матчей: В П Н П Н
6
ДинамоДинамоДин
4
2
1
1
7
3
4
7
Забитые 7
Пропущеные 3
Разница 4
Результаты последних матчей: Н П В В
7
ВорсклаВорсклаВор
6
2
1
3
7
7
0
7
Забитые 7
Пропущеные 7
Разница 0
Результаты последних матчей: П В Н В П
8
МариупольМариупольМар
5
2
1
2
6
9
-3
7
Забитые 6
Пропущеные 9
Разница -3
Результаты последних матчей: В П Н В П
9
КолосКолосКол
6
2
1
3
5
9
-4
7
Забитые 5
Пропущеные 9
Разница -4
Результаты последних матчей: П П Н П В
10
ЛьвовЛьвовЛьв
6
2
0
4
7
12
-5
6
Забитые 7
Пропущеные 12
Разница -5
Результаты последних матчей: П В П П П
11
КарпатыКарпатыКар
6
1
2
3
4
8
-4
5
Забитые 4
Пропущеные 8
Разница -4
Результаты последних матчей: Н П В Н П
12
ОлимпикОлимпикОли
6
0
1
5
3
13
-10
1
Забитые 3
Пропущеные 13
Разница -10
Результаты последних матчей: П Н П П П

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чемпионат Украины Шахтер Донецк Олимпик Донецк

Источник: Сегодня|Спорт

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