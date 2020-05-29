"Шахтер" и "Динамо" еще не сыграли, а уже есть расписание следующего тура чемпионата Украины

Завтра, 30 мая, украинская Премьер-лига возобновит прерванный из-за коронавируса сезон матчем "Колос" – "Десна" в рамках 24 тура. А сегодня руководство УПЛ утвердило календарь матчей следующего – 25-го тура чемпионата страны. "Шахтер" и "Динамо", которые принимают своих соперников в Киеве, проведут поединки в разные дни. Ранее мы сообщали, что судить "Шахтер" – "Динамо" 31 мая будет женщина, с которой обнимался Хацкевич.

6 июня, суббота

14.00 "Львов" – "Днепр-1"

17.00 "Шахтер" – "Десна"

17.00 "Заря" – "Колос"

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7 июня, воскресенье

14.00 "Олимпик" – "Мариуполь"

17.00 "Динамо" – "Александрия"

19.30 "Ворскла" – "Карпаты"

Ранее мы рассказывали, что ждет чемпионат Украины по футболу, если в команде найдут зараженного коронавирусом.

"В случае выявления заболевания не будет остановлен тур и все команды не уйдут на карантин. Мы изучали этот вопрос вместе с УЕФА. Мы принимали во внимания опыт других стран, где правительство требовало ухода на карантин всего чемпионата. Эти же страны потом меняли свое решение, поэтому лишь зараженный игрок будет помещен на карантин. Решения по другим игрокам будут приниматься в зависимости от того, насколько заболевший был вовлечен", – рассказал президент УАФ Андрей Павелко.

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