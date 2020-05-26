"Шахтер" и "Динамо" сыграют в Киеве на пустом "Олимпийском" – официально

Киевское "Динамо" на официальном сайте подтвердило, что выездной матч 24-го тура чемпионата Украины против донецкого "Шахтера" пройдет в Киеве в НСК "Олимпийский". Поединок состоится 31 мая и начнется в 17:00. Напомним, сегодня стало известно, что Министерство здравоохранения разрешило возобновление чемпионата Украины.

"Поединок "Шахтер" – "Динамо", по обоюдной договоренности сторон, состоится в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало в 17:00", – говорится в сообщении на клубном сайте.

Также сообщается, что в связи с пандемией COVID-19 и мерами безопасности, предпринятыми для предотвращения распространения вируса, все поединки чемпионата Украины до окончания сезона 2019/20 пройдут без зрителей.

Напомним, что после 23 туров "Шахтер" лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, а "Динамо" идет на третьем месте, отставая от "горняков" на 12 баллов.

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Ранее мы писали, что "Динамо" проведет контрольный поединок с донецким "Олимпиком". Поединок состоится 27 мая в Киеве. В первом матче после паузы киевляне не смогли забить лидеру Первой лиги "Руху" – 0:0.

А "Шахтер" в контрольном матче добыл волевую победу над "Рухом". Мячи "Руху" у хозяев забили: Соломон – в первом тайме, а Марлос, Мораес и Коноплянка – во втором.

Смотрите, как "Динамо" и "Шахтер" играли между собой до карантина:

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