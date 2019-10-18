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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Шахтер" – "Колос": где смотреть стартовый матч 11 тура чемпионата Украины

18 октября, 13:14

Список трансляций матча лидера турнирной таблицы с дебютантом Премьер-лиги

/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В пятницу, 18 октября, в стартовом матче 11-го тура чемпионата Украины в Харькове на стадионе "Металлист" донецкий "Шахтер" примет "Колос" из Ковалевки. Матч начнется в 19:00 и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете. Также поединок можно будет посмотреть в записи. Ниже приведет список трансляций матча "Шахтер" – "Колос".

Турнирное положение "Шахтера" и "Колоса" и история взаимоотношений:

"Шахтер" демонстрирует невероятные результаты в текущем чемпионате – горняки под руководством Луиша Каштру выиграли все 10 матчей с общей разницей забитых и пропущенных мячей 30:6.

"Колос" проводит только первый сезон в Премьер-лиге, но уже может считать его успешным. Команда Руслана Костышина одержала четыре победы в сезоне, для примера, столько же викторий у "Зари" Виктора Скрипника. В целом, во всех своих матчах "Колос" старался создавать соперникам проблемы, исключением разве что может быть поединок прошлого тура против "Динамо" (0:4), но там свою роль сыграли чудовищные ошибки главного арбитра встречи.

Ранее мы писали, что после скандала с "Динамо" в сельском клубе рассказали, как будут играть с "Шахтером". Тренер "Колоса" Руслан Костышин на матч с чемпионами готовит достойный "автобус" у своих ворот.

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Что касается очных матчей, то команды провели между собой только два товарищеских поединка. В первом случае "Шахтер" одержал победу (2:0), а второй завершился мировой (1:1).

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
10
10
0
0
30
6
24
30
Забитые 30
Пропущеные 6
Разница 24
Результаты последних матчей: В В В В В
2
ДеснаДеснаДес
10
6
2
2
14
4
10
20
Забитые 14
Пропущеные 4
Разница 10
Результаты последних матчей: В В П В Н
3
ДинамоДинамоДин
10
6
2
2
22
7
15
20
Забитые 22
Пропущеные 7
Разница 15
Результаты последних матчей: В В В В П
4
АлександрияАлександрияАле
10
6
1
3
14
12
2
19
Забитые 14
Пропущеные 12
Разница 2
Результаты последних матчей: В В Н В В
5
ЗаряЗаряЗар
10
4
4
2
17
10
7
16
Забитые 17
Пропущеные 10
Разница 7
Результаты последних матчей: Н В Н П Н
6
КолосКолосКол
10
4
2
4
9
15
-6
14
Забитые 9
Пропущеные 15
Разница -6
Результаты последних матчей: П В Н В П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
10
3
2
5
10
13
-3
11
Забитые 10
Пропущеные 13
Разница -3
Результаты последних матчей: П П В П В
8
МариупольМариупольМар
10
2
4
4
8
16
-8
10
Забитые 8
Пропущеные 16
Разница -8
Результаты последних матчей: Н П П Н Н
9
КарпатыКарпатыКар
10
2
2
6
8
15
-7
8
Забитые 8
Пропущеные 15
Разница -7
Результаты последних матчей: П П П В Н
10
ВорсклаВорсклаВор
10
2
2
6
9
19
-10
8
Забитые 9
Пропущеные 19
Разница -10
Результаты последних матчей: Н П П П П
11
ЛьвовЛьвовЛьв
10
2
1
7
7
16
-9
7
Забитые 7
Пропущеные 16
Разница -9
Результаты последних матчей: Н П П П П
12
ОлимпикОлимпикОли
10
1
2
7
5
20
-15
5
Забитые 5
Пропущеные 20
Разница -15
Результаты последних матчей: П П В Н П

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Кадровая ситуация перед матчем "Шахтер" – "Колос":

"Шахтер" прибыл в Харьков за день до матча не основным составом. Вне заявки на матч остались защитник Исмаили и полузащитники Тарас Степаненко и Манор Соломон. Степаненко пропустит матч из-за перебора карточек, остальным, судя по всему, Луиш Каштру предоставил дополнительный отдых.

Есть потери и у "Колоса". В первую очередь, это удаленный в прошлом матче Максим Максименко. Ранее мы писали, что "Колос" потребовал УАФ отменить красную карточку Максименко, но пока ответа не последовало. Кроме него матч также пропустят Павел Ореховский, Виталий Гавриш, Евгений Задоя, Александр Поздеев и Александр Бондаренко.

Где смотреть матч "Шахтер" – "Колос":

Букмекеры считают "Шахтер" безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Луиша Каштру – 1.09, на ничью – 8.75, на победу "Колоса" – 14.00.

Смотреть матч "Шахтер" – "Колос":

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Источник: Сегодня|Спорт

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