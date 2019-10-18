"Шахтер" – "Колос": где смотреть стартовый матч 11 тура чемпионата Украины

/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В пятницу, 18 октября, в стартовом матче 11-го тура чемпионата Украины в Харькове на стадионе "Металлист" донецкий "Шахтер" примет "Колос" из Ковалевки. Матч начнется в 19:00 и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете. Также поединок можно будет посмотреть в записи. Ниже приведет список трансляций матча "Шахтер" – "Колос".

Турнирное положение "Шахтера" и "Колоса" и история взаимоотношений:

"Шахтер" демонстрирует невероятные результаты в текущем чемпионате – горняки под руководством Луиша Каштру выиграли все 10 матчей с общей разницей забитых и пропущенных мячей 30:6.

"Колос" проводит только первый сезон в Премьер-лиге, но уже может считать его успешным. Команда Руслана Костышина одержала четыре победы в сезоне, для примера, столько же викторий у "Зари" Виктора Скрипника. В целом, во всех своих матчах "Колос" старался создавать соперникам проблемы, исключением разве что может быть поединок прошлого тура против "Динамо" (0:4), но там свою роль сыграли чудовищные ошибки главного арбитра встречи.

Ранее мы писали, что после скандала с "Динамо" в сельском клубе рассказали, как будут играть с "Шахтером". Тренер "Колоса" Руслан Костышин на матч с чемпионами готовит достойный "автобус" у своих ворот.

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Что касается очных матчей, то команды провели между собой только два товарищеских поединка. В первом случае "Шахтер" одержал победу (2:0), а второй завершился мировой (1:1).

Кадровая ситуация перед матчем "Шахтер" – "Колос":

"Шахтер" прибыл в Харьков за день до матча не основным составом. Вне заявки на матч остались защитник Исмаили и полузащитники Тарас Степаненко и Манор Соломон. Степаненко пропустит матч из-за перебора карточек, остальным, судя по всему, Луиш Каштру предоставил дополнительный отдых.

Есть потери и у "Колоса". В первую очередь, это удаленный в прошлом матче Максим Максименко. Ранее мы писали, что "Колос" потребовал УАФ отменить красную карточку Максименко, но пока ответа не последовало. Кроме него матч также пропустят Павел Ореховский, Виталий Гавриш, Евгений Задоя, Александр Поздеев и Александр Бондаренко.

Где смотреть матч "Шахтер" – "Колос":

Букмекеры считают "Шахтер" безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Луиша Каштру – 1.09, на ничью – 8.75, на победу "Колоса" – 14.00.

Смотреть матч "Шахтер" – "Колос":

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