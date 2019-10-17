Тест после скандала с "Динамо": в сельском клубе рассказали, как будут играть с "Шахтером"

Тренер "Колоса" Руслан Костышин / Фото: Facebook

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Главный тренер сельского "Колоса" Руслан Костышин рассказал о том, как его команда намерена сыграть против "Шахтера" в поединке Премьер-лиги, который состоится в пятницу, 18 октября, в Харькове. Напомним, в предыдущем туре "Колос" со скандалом проиграл "Динамо": судья принял нос защитника селян Максименко за руку и ошибочно удалил того с поля, при этом назначив пенальти в пользу киевлян.

Обзор скандального матча "Колос" – "Динамо" (0:4)

"Мы разгромно проиграли "Динамо" 0:4, но за это поражение нам отнюдь не стыдно, – заявил тренер "Колоса" Руслан Костышин. – Нам надо играть так, чтобы нашим болельщикам не было стыдно. По силам ли "Колосу" победить "Шахтер"? Загадывать не хочу и не буду. Наша главная задача: сыграть дисциплинированно и дать "Шахтеру" достойный бой, чтобы после финального свистка нам было не стыдно, а какой будет счет – покажет игра"

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"Поможет ли игрокам "Шахтера" эйфория от выхода на Евро-2020 или, возможно, наоборот, истощит "горняков"? Если бы у "Шахтера" сейчас был матч в Лиге Чемпионов, то они собрались бы. А на матчи чемпионата Украины им все же тяжело находить мотивацию. Наша тактика на поединок? Наверное, поставим 11 игроков сзади. Может, отобьемся", – заключил перед поединком с чемпионами страны тренер "Колоса" Руслан Костышин

Как сообщалось ранее, "Колос" требует отменить скандальное удаление в матче с "Динамо". "Арбитр ошибся? Факт. Почему игрок и клуб должен страдать?", – заявил президент "Колоса" Андрей Засуха.

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