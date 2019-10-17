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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Тест после скандала с "Динамо": в сельском клубе рассказали, как будут играть с "Шахтером"

17 октября, 10:50

Тренера "Колоса" Руслан Костышин на матч с чемпионами готовит достойный "автобус" у своих ворот

Тренер "Колоса" Руслан Костышин

Тренер "Колоса" Руслан Костышин / Фото: Facebook

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Главный тренер сельского "Колоса" Руслан Костышин рассказал о том, как его команда намерена сыграть против "Шахтера" в поединке Премьер-лиги, который состоится в пятницу, 18 октября, в Харькове. Напомним, в предыдущем туре "Колос" со скандалом проиграл "Динамо": судья принял нос защитника селян Максименко за руку и ошибочно удалил того с поля, при этом назначив пенальти в пользу киевлян.

Обзор скандального матча "Колос" – "Динамо" (0:4)

"Мы разгромно проиграли "Динамо" 0:4, но за это поражение нам отнюдь не стыдно, – заявил тренер "Колоса" Руслан Костышин. – Нам надо играть так, чтобы нашим болельщикам не было стыдно. По силам ли "Колосу" победить "Шахтер"? Загадывать не хочу и не буду. Наша главная задача: сыграть дисциплинированно и дать "Шахтеру" достойный бой, чтобы после финального свистка нам было не стыдно, а какой будет счет – покажет игра"

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"Поможет ли игрокам "Шахтера" эйфория от выхода на Евро-2020 или, возможно, наоборот, истощит "горняков"? Если бы у "Шахтера" сейчас был матч в Лиге Чемпионов, то они собрались бы. А на матчи чемпионата Украины им все же тяжело находить мотивацию. Наша тактика на поединок? Наверное, поставим 11 игроков сзади. Может, отобьемся", – заключил перед поединком с чемпионами страны тренер "Колоса" Руслан Костышин

Как сообщалось ранее, "Колос" требует отменить скандальное удаление в матче с "Динамо". "Арбитр ошибся? Факт. Почему игрок и клуб должен страдать?", – заявил президент "Колоса" Андрей Засуха.

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
10
10
0
0
30
6
24
30
Забитые 30
Пропущеные 6
Разница 24
Результаты последних матчей: В В В В В
2
ДеснаДеснаДес
10
6
2
2
14
4
10
20
Забитые 14
Пропущеные 4
Разница 10
Результаты последних матчей: В В П В Н
3
ДинамоДинамоДин
10
6
2
2
22
7
15
20
Забитые 22
Пропущеные 7
Разница 15
Результаты последних матчей: В В В В П
4
АлександрияАлександрияАле
10
6
1
3
14
12
2
19
Забитые 14
Пропущеные 12
Разница 2
Результаты последних матчей: В В Н В В
5
ЗаряЗаряЗар
10
4
4
2
17
10
7
16
Забитые 17
Пропущеные 10
Разница 7
Результаты последних матчей: Н В Н П Н
6
КолосКолосКол
10
4
2
4
9
15
-6
14
Забитые 9
Пропущеные 15
Разница -6
Результаты последних матчей: П В Н В П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
10
3
2
5
10
13
-3
11
Забитые 10
Пропущеные 13
Разница -3
Результаты последних матчей: П П В П В
8
МариупольМариупольМар
10
2
4
4
8
16
-8
10
Забитые 8
Пропущеные 16
Разница -8
Результаты последних матчей: Н П П Н Н
9
КарпатыКарпатыКар
10
2
2
6
8
15
-7
8
Забитые 8
Пропущеные 15
Разница -7
Результаты последних матчей: П П П В Н
10
ВорсклаВорсклаВор
10
2
2
6
9
19
-10
8
Забитые 9
Пропущеные 19
Разница -10
Результаты последних матчей: Н П П П П
11
ЛьвовЛьвовЛьв
10
2
1
7
7
16
-9
7
Забитые 7
Пропущеные 16
Разница -9
Результаты последних матчей: Н П П П П
12
ОлимпикОлимпикОли
10
1
2
7
5
20
-15
5
Забитые 5
Пропущеные 20
Разница -15
Результаты последних матчей: П П В Н П

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чемпионат Украины Шахтер Донецк Колос Ковалевка Руслан Костышин

Источники: Канал Футбол , Официальный сайт ФК "Колос" Ковалевка

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