"Шахтер" надолго теряет чемпиона мира из-за перелома ноги

Валерий Бондарь вернется на поле через три месяца

Защитник донецкого "Шахтера" Валерий Бондарь получил травму на тренировке, сообщается на официальном сайте "горняков". У футболиста диагностирован перелом левой лодыжки большеберцовой кости. Восстановление после таких травм занимает до трех месяцев.

В текущем сезоне 21-летний Бондарь провел 10 матчей в чемпионате Украины и забил 1 мяч. Прошлым летом защитник становился чемпионом мира в составе сборной Украины U-20. Благодаря успеху на полях Польши Бондарь вошел в список самых перспективных игроков Европы.

Напомним, что "Шахтер" приступил к групповым тренировкам 14 мая. Перед этим вся команда прошла тестирование на наличие коронавируса, заразившихся не обнаружили. К слову, на тренировки футболисты "Шахтера" выходят с оригинальными масками с символикой клуба.

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24 мая "Шахтер" запланировал контрольный матч против лидера Первой лиги "Руха" из Львова. Матч пройдет на территории тренировочного комплекса в Святошино в воскресенье и начнется в 11:00. Поединок в прямом эфире покажет канал Shakhtar TV.

Таким образом, посмотреть матч "Шахтер" – "Рух" сможет любой желающий. Канал Shakhtar TV транслируется на платформе oll.tv в свободном доступе.

Смотрите, как забивает Валерий Бондарь:

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