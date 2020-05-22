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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Шахтер" надолго теряет чемпиона мира из-за перелома ноги

22 мая, 14:52

Александр Трикиша

Валерий Бондарь вернется на поле через три месяца

Защитник донецкого "Шахтера" Валерий Бондарь получил травму на тренировке, сообщается на официальном сайте "горняков". У футболиста диагностирован перелом левой лодыжки большеберцовой кости. Восстановление после таких травм занимает до трех месяцев.

В текущем сезоне 21-летний Бондарь провел 10 матчей в чемпионате Украины и забил 1 мяч. Прошлым летом защитник становился чемпионом мира в составе сборной Украины U-20. Благодаря успеху на полях Польши Бондарь вошел в список самых перспективных игроков Европы.

Напомним, что "Шахтер" приступил к групповым тренировкам 14 мая. Перед этим вся команда прошла тестирование на наличие коронавируса, заразившихся не обнаружили. К слову, на тренировки футболисты "Шахтера" выходят с оригинальными масками с символикой клуба.

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24 мая "Шахтер" запланировал контрольный матч против лидера Первой лиги "Руха" из Львова. Матч пройдет на территории тренировочного комплекса в Святошино в воскресенье и начнется в 11:00. Поединок в прямом эфире покажет канал Shakhtar TV.

Таким образом, посмотреть матч "Шахтер" – "Рух" сможет любой желающий. Канал Shakhtar TV транслируется на платформе oll.tv в свободном доступе.

Смотрите, как забивает Валерий Бондарь:

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Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
23
19
2
2
59
15
44
59
Забитые 59
Пропущеные 15
Разница 44
Результаты последних матчей: П В В П В
2
ЗаряЗаряЗар
23
14
4
5
40
18
22
46
Забитые 40
Пропущеные 18
Разница 22
Результаты последних матчей: В П В В В
3
ДинамоДинамоДин
23
14
4
5
45
18
27
46
Забитые 45
Пропущеные 18
Разница 27
Результаты последних матчей: Н В В П В
4
ДеснаДеснаДес
23
13
4
6
37
16
21
43
Забитые 37
Пропущеные 16
Разница 21
Результаты последних матчей: Н В В В П
5
АлександрияАлександрияАле
23
12
4
7
34
25
9
40
Забитые 34
Пропущеные 25
Разница 9
Результаты последних матчей: В П В Н П
6
КолосКолосКол
23
8
2
13
27
43
-16
26
Забитые 27
Пропущеные 43
Разница -16
Результаты последних матчей: П П П В В
7
Днепр-1Днепр-1Дне
23
8
4
11
28
34
-6
28
Забитые 28
Пропущеные 34
Разница -6
Результаты последних матчей: В В П В Н
8
МариупольМариупольМар
23
6
7
10
21
37
-16
25
Забитые 21
Пропущеные 37
Разница -16
Результаты последних матчей: П П В П П
9
ЛьвовЛьвовЛьв
23
5
6
12
17
36
-19
21
Забитые 17
Пропущеные 36
Разница -19
Результаты последних матчей: Н Н П Н В
10
ВорсклаВорсклаВор
23
6
3
14
16
39
-23
21
Забитые 16
Пропущеные 39
Разница -23
Результаты последних матчей: Н В П В П
11
ОлимпикОлимпикОли
23
5
4
14
18
38
-20
19
Забитые 18
Пропущеные 38
Разница -20
Результаты последних матчей: Н П П П П
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

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чемпионат Украины Шахтер Донецк Валерий Бондарь

Источник: Сегодня|Спорт

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