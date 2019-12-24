Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,28
25,78

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи

Сразу два украинских защитника среди самых перспективных игроков Европы

24 декабря, 15:55

Миколенко и Бондарь попали в ежегодную символическую сборную по версии Radio Marca

Валерий Бондарь

Валерий Бондарь / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Защитники киевского "Динамо" Виталий Миколенко и донецкого "Шахтера" Валерий Бондарь попали в ежегодную символическую сборную перспективных европейских игроков по версии Radio Marca. Ранее мы писали, что лучшим молодым игроком мира признан Маттейс де Лигт.

Полный состав выглядит так: вратарь Аарон Рамсдейл (Англия), защитники Рис Джеймс (Англия), Диогу Кейруш (Португалия), Валерий Бондарь (Украина), Виталий Миколенко (Украина), полузащитники Дэниел Джеймс (Уэльс), Деклан Райс (Англия), Сандро Тонали (Италия), Дониэлл Мален (Нидерланды) и нападающие Эрлинг Холанд (Норвегия) и Жоау Фелиш (Португалия).

Реклама

Напомним, что Миколенко в 2019-м был признан лучшим молодым футболистом Украины. В минувшем году Виталий смог стать основным левым защитником "Динамо", а также приложил руку к выходу сборной Украины на Евро-2020.

В тренде
"Барселона" – "Реал": онлайн-трансляция огненного Эль Класико на "Камп Ноу"
"Барселона" vs "Реал"

В свою очередь "горняк" Бондарь в составе Украины U-20 выиграл чемпионат мира, который Миколенко пропустил из-за травмы.

Ранее мы писали, что динамовец Миколенко оказался в одной суперсборной с Роналду.Авторитетный портал Transfermarkt включил украинца в число 11 лучших игроков квалификации Евро-2020.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

сборная Динамо Киев Шахтер Донецк Виталий Миколенко Валерий Бондарь

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Шахтер" и "Динамо" побеждают: все результаты 18-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Заря" – "Шахтер" онлайн-трансляция матча лидеров чемпионатаЧУ по футболу
Что и когда смотреть болельщику на выходных: расписание трансляций спорта на ТВ
Что и когда смотреть болельщику на выходных: расписание трансляций спорта на ТВДругие
Примотала скотчем и себя, и банан: Ирина Морозюк в эротическом стиле повторила знаменитый арт-объект
Примотала скотчем и себя, и банан: Ирина Морозюк в эротическом стиле повторила знаменитый арт-объектФутбол
"Десна" – "Динамо": онлайн матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Заря" – "Шахтер": где смотреть центральный матч чемпионата УкраиныЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...