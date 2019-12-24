Сразу два украинских защитника среди самых перспективных игроков Европы

Миколенко и Бондарь попали в ежегодную символическую сборную по версии Radio Marca

Валерий Бондарь / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Защитники киевского "Динамо" Виталий Миколенко и донецкого "Шахтера" Валерий Бондарь попали в ежегодную символическую сборную перспективных европейских игроков по версии Radio Marca. Ранее мы писали, что лучшим молодым игроком мира признан Маттейс де Лигт.

Полный состав выглядит так: вратарь Аарон Рамсдейл (Англия), защитники Рис Джеймс (Англия), Диогу Кейруш (Португалия), Валерий Бондарь (Украина), Виталий Миколенко (Украина), полузащитники Дэниел Джеймс (Уэльс), Деклан Райс (Англия), Сандро Тонали (Италия), Дониэлл Мален (Нидерланды) и нападающие Эрлинг Холанд (Норвегия) и Жоау Фелиш (Португалия).

Реклама

Напомним, что Миколенко в 2019-м был признан лучшим молодым футболистом Украины. В минувшем году Виталий смог стать основным левым защитником "Динамо", а также приложил руку к выходу сборной Украины на Евро-2020.

В свою очередь "горняк" Бондарь в составе Украины U-20 выиграл чемпионат мира, который Миколенко пропустил из-за травмы.

Ранее мы писали, что динамовец Миколенко оказался в одной суперсборной с Роналду.Авторитетный портал Transfermarkt включил украинца в число 11 лучших игроков квалификации Евро-2020.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама