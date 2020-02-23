"Шахтер" обыграл "Десну" благодаря голу пяткой Марлоса на 94-й минуте: исторический VAR отменил мяч Чернигова

"Горняки" сумели сломить неуступчивого соперника лишь в добавленное время - 1:0 в пользу чемпионов

В Харькове на стадионе "Металлист" состоялся матч 19-го тура чемпионата Украины. Лидер и без пяти минут чемпион "Шахтер" обыграл претендента на второе место "Десну" со счетом 1:0. Единственный в матче мяч на 94-й минуте эффектным ударом пяткой забил Марлос, которому ассистировал Тайсон. Мы вели онлайн матча "Шахтер" – "Десна" с описанием ключевых моментов противостояния.

Стоит сказать, что на 62-й минуте "Десна" поразила ворота "Шахтера", но VAR отменил гол гостей. После хитрого розыгрыша углового Филиппов скинул на Гуцуляка, и тот точно пробил в угол ворот Трубина. Однако повтор показал, что перед передачей Мостового на Филиппова, последний находился в офсайде.

А перед этим арбитр матча Евгений Арановский проконсультировался со своим видеоассистентом по поводу удара ногой Андрея Тотовицкого из "Десны" в лицо "горняка" Тараса Степаненко, но красную карточку игроку "Десны" решил не предъявлять. Все ограничилось "горчичником".

Это были первые решения в истории украинского чемпионата, принятые при использовании системы видеопомощи арбитрам. Накануне в игре "Динамо" – "Ворскла", в которой также работала система VAR, к ее услугам прибегать не пришлось.

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Отметим, что накануне "Динамо" с трудом дожало "Ворсклу". Победу со счетом 2:1 киевлянам принес гол словенца Вербича "ножницами", забитый на 91-й минуте.

Напомним, перед матчем с "Десной" "горняки" сыграли первый матч 1/16 Лиги Европы. В Харькове "Шахтер" одолел "Бенфику" 2:1. Ответная встреча в Лиссабоне пройдет 27 февраля.

Смотрите, как "Шахтер" обыгрывал "Бенфику"

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