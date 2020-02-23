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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Шахтер" обыграл "Десну" благодаря голу пяткой Марлоса на 94-й минуте: исторический VAR отменил мяч Чернигова

23 февраля, 18:58

"Горняки" сумели сломить неуступчивого соперника лишь в добавленное время - 1:0 в пользу чемпионов

В Харькове на стадионе "Металлист" состоялся матч 19-го тура чемпионата Украины. Лидер и без пяти минут чемпион "Шахтер" обыграл претендента на второе место "Десну" со счетом 1:0. Единственный в матче мяч на 94-й минуте эффектным ударом пяткой забил Марлос, которому ассистировал Тайсон. Мы вели онлайн матча "Шахтер" – "Десна" с описанием ключевых моментов противостояния.

Стоит сказать, что на 62-й минуте "Десна" поразила ворота "Шахтера", но VAR отменил гол гостей. После хитрого розыгрыша углового Филиппов скинул на Гуцуляка, и тот точно пробил в угол ворот Трубина. Однако повтор показал, что перед передачей Мостового на Филиппова, последний находился в офсайде.

А перед этим арбитр матча Евгений Арановский проконсультировался со своим видеоассистентом по поводу удара ногой Андрея Тотовицкого из "Десны" в лицо "горняка" Тараса Степаненко, но красную карточку игроку "Десны" решил не предъявлять. Все ограничилось "горчичником".

Это были первые решения в истории украинского чемпионата, принятые при использовании системы видеопомощи арбитрам. Накануне в игре "Динамо" – "Ворскла", в которой также работала система VAR, к ее услугам прибегать не пришлось.

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Первый этап
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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
19
17
2
0
51
9
42
53
Забитые 51
Пропущеные 9
Разница 42
Результаты последних матчей: В В В Н В
2
ДинамоДинамоДин
19
12
3
4
38
13
25
39
Забитые 38
Пропущеные 13
Разница 25
Результаты последних матчей: В В П В В
3
ЗаряЗаряЗар
19
11
4
4
36
17
19
37
Забитые 36
Пропущеные 17
Разница 19
Результаты последних матчей: В П В В П
4
ДеснаДеснаДес
19
10
3
6
29
14
15
33
Забитые 29
Пропущеные 14
Разница 15
Результаты последних матчей: П П В В П
5
АлександрияАлександрияАле
19
10
3
6
24
19
5
33
Забитые 24
Пропущеные 19
Разница 5
Результаты последних матчей: П В В П В
6
КолосКолосКол
19
7
2
10
20
32
-12
23
Забитые 20
Пропущеные 32
Разница -12
Результаты последних матчей: В П В П В
7
МариупольМариупольМар
19
5
7
7
18
28
-10
22
Забитые 18
Пропущеные 28
Разница -10
Результаты последних матчей: П В Н Н П
8
Днепр-1Днепр-1Дне
19
5
4
10
19
29
-10
19
Забитые 19
Пропущеные 29
Разница -10
Результаты последних матчей: Н П П В В
9
ОлимпикОлимпикОли
18
5
3
10
16
32
-16
18
Забитые 16
Пропущеные 32
Разница -16
Результаты последних матчей: П П П В Н
10
ЛьвовЛьвовЛьв
18
4
3
11
14
32
-18
15
Забитые 14
Пропущеные 32
Разница -18
Результаты последних матчей: В Н П П В
11
ВорсклаВорсклаВор
19
4
2
13
13
35
-22
14
Забитые 13
Пропущеные 35
Разница -22
Результаты последних матчей: П В П В П
12
КарпатыКарпатыКар
19
2
6
11
16
34
-18
12
Забитые 16
Пропущеные 34
Разница -18
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Отметим, что накануне "Динамо" с трудом дожало "Ворсклу". Победу со счетом 2:1 киевлянам принес гол словенца Вербича "ножницами", забитый на 91-й минуте.

Напомним, перед матчем с "Десной" "горняки" сыграли первый матч 1/16 Лиги Европы. В Харькове "Шахтер" одолел "Бенфику" 2:1. Ответная встреча в Лиссабоне пройдет 27 февраля.

Смотрите, как "Шахтер" обыгрывал "Бенфику"

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чемпионат Украины Шахтер Донецк Десна Чернигов

Источник: Сегодня|Спорт

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