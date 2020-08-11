"Шахтер" попрощался с бразильским полузащитником

Донецкий "Шахтер" на официальном сайте объявил о том, что бразильский полузащитник Веллингтон Нем покидает клуб. Напомним, что сегодня "Шахтер" проведет матч 1/4 финала Лиги Европы против "Базеля". Матч начнется в 22:00, онлайн матча "Шахтер" – "Базель" пройдет на нашем сайте, а также поединок можно смотреть с помощью сервиса Oll.tv.

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Экс-футболист национальной сборной Бразилии Веллингтон Нем перешел в "Шахтер" летом 2013 года из "Флуминенсе". Всего в составе "Шахтера" Нем провел 75 матчей: 47 в чемпионате Украины, 15 в Кубке, 1 в Суперкубке и 12 в еврокубках. В общей сложности на его счету 12 голов (9 – в УПЛ, 3 – в национальном Кубке).

В 2017 году он выступал на правах аренды за "Сан-Паулу", а в 2019-м – за "Флуминенсе". После возвращения из аренды в декабре 2019 года Нем не сыграл ни одного матча.

Ранее мы писали, что "Шахтер" отдал в аренду мегапопулярного футболиста, удивляющего трюками с мячом. 19-летний Михаил Мудрик входит в пятерку самых популярных украинских игроков по количеству подписчиков в Instagram.

Также мы писали, что перед встречей с "Вольфсбургом" в Лиге Европы "Шахтер" продлил контракты с двумя лидерами. Бразильский хавбек Маркос Антонио и украинский защитник Сергей Кривцов остаются "горняками".

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Смотрите, как "Шахтер" играл с "Вольфсбургом" в Лиге Европы:

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