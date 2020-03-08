"Шахтер" с голом Мораеса всухую обыграет "Колос": главный прогноз на воскресный матч Премьер-лиги

По мнению аналитиков, "горняки" сегодня не будут экономить силы перед поединком Лиги Европы с "Вольфсбургом"

Аналитики предрекают "Шахтеру" уверенную победу в заключительной игре первого этапа чемпионата Украины перед разделением на шестерки. В воскресенье, 8 марта, в 17:00 "горняки" встречаются на поле столичной "Оболонь-Арены" с "Колосом". Онлайн "Колос" – "Шахтер" смотреть можно в трансляции на нашем сайте.

На победу "горняков" в воскресном противостоянии букмекерами установлен коэффициент 1.32, на ничью – 5.60, на победу "Колоса" – 8.70. Иными словами, вероятность выигрыша поединка 8 марта дончанами оценивается в 72 процента, ничейного исхода – в 17 процентов, а выигрыша команды из села Ковалевка – всего в 11 процентов.

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Что касается наиболее вероятного счета матча "Колос" – "Шахтер" 8 марта, то таковым эксперты называют победу дончан 2:0. Коэффициент на этот исход противостояния равен 6.80. Таким образом аналитики не склонны считать, что в поединке с "Колосом" "горняки" будут экономить силы перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы с "Вольфсбургом", который состоится 12 марта в Германии.

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Топ-претенденты на гол у "Шахтера"

Жуниор Мораес – коэффициент 1.50

Тайсон 1.70

Марлос 1.90

Евгений Коноплянка 2.75

Тете 2.75

Исмаили 4.50

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Топ-претенденты на гол у "Колоса"

Владимир Лысенко 3.20

Арни Вильхальмссон 4.75

Павел Ориховский 6.50

Евгений Морозко 7.50

Смотрите, как забивает Лысенко

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