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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Шахтер" вышел из отпуска: два дня на медосмотр и вперед в Турцию

17 января, 15:37

"Горняки" 20 января отправятся на первый тренировочный сбор в Турцию

17 января игроки основного состава донецкого "Шахтера" вышли из отпуска. Как сообщает официальный сайт команды, ближайшие два дня команда посвятит регулярному медицинскому осмотру в одном из киевских центров. В пятницу здесь побывали Давид Хочолава, Михаил Мудрик, Андрей Пятов, Тарас Степаненко, Сергей Кривцов, Алексей Шевченко, Николай Матвиенко, Евгений Коноплянка, Виктор Коваленко, Валерий Бондарь, Анатолий Трубин, Сергей Болбат и Даниил Сикан. Кстати, ранее мы писали, что Коноплянка в отпуске "уничтожил" гигантское десятиногое существо.

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Обследование включает анализ крови, УЗИ сердца и внутренних органов, электрокардиографию, рентгенограмму и консультацию офтальмолога.

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18 января на медосмотр отправится вторая группа игроков, а 20 января стартует первый тренировочный сбор "горняков" в Турции. Подопечные Луиша Каштру отправятся в Белек 20 января. На первом сборе запланировано 3 контрольных матча:

  • 25 января, 16:00. "Шахтер" – "Лех" (Польша)
  • 26 января, 16:00. "Шахтер" – "Войводина" (Сербия)
  • 30 января, 09:00. "Шахтер" – "Словацко" (Чехия)

Первый этап подготовки завершится 30 января, а уже 2 февраля стартует второй сбор, в рамках которого "оранжево-черные" проведут еще 4 спарринга. Напомним, что 20 февраля "Шахтер" проведет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против португальской "Бенфики". Ранее мы писали, что билеты на Лигу Европы появились в продаже от 50 гривен.

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чемпионат Украины Шахтер Донецк

Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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