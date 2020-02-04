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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Шикарный гол в падении с разворота – киевское "Динамо" тренируется в Турции

4 февраля, 19:48

В среду "бело-голубые" сыграют контрольный поединок со словенской "Олимпией"

Карлос де Пена

Карлос де Пена

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Киевское "Динамо" продолжает тренировки на втором сборе в турецком Белеке. Сегодня подопечные Алексея Михайличенко проводили занятия и двухсторонние игры, о чем сообщил официальный сайт клуба. К слову, футболист "Динамо" заявил, что никогда не перейдет в "Шахтер".

На одной из тренировок шикарный мяч забил уругвайский полузащитник с итальянским паспортом Карлос де Пена. Первым касанием он обработал отбитый вратарем мяч, а затем в падении с разворота отправил его точно в цель. Гол получился эффектным и вызвал яркие эмоции у игроков.

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Де Пена выступает за "Динамо" с прошлой весны, ранее играл за английский "Миддлсбро" и испанский "Овьедо". Мы писали, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко побывал на сборе киевского "Динамо". Наставник долго общался с Михайличенко и Цыганковым.

Также мы сообщали, что итальянец стал тренером сборной Украины по футболу. Специалист по физической подготовке Андреа Аззолин пополнил штаб Андрея Шевченко.

Смотрите, как Виктор Цыганков забил красивый мяч за "Динамо" в ворота "Лугано" в Лиге Европы

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Турция футбол сборы Динамо Киев Карлос де Пена

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