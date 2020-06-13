"Шахтер" потерял своего ведущего бразильского футболиста до конца года – официально

Один из ведущих футболистов донецкого "Шахтера" Исмаили таки не сможет помочь "горнякам" вплоть до конца нынешнего года. Информацию о серьезной травме 30-летнего бразильского защитника подтвердил официальный сайт дончан. Ранее мы писали, что у Исмаили – проблемы с коленом, которое он травмировал на тренировке.

"У футболиста диагностировано повреждение передней крестообразной связки коленного сустава. В ближайшее время Исмаили предстоит операция. На восстановление ему понадобится до шести месяцев", – заявили в "Шахтере"

Исмаили / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Напомним, у Исмаили была травма и в начале года. Тогда бразильский легионер, которого портал Transfermarkt оценивает в 15 миллионов евро, повредил локоть. Впрочем, достаточно быстро сумел вернуться в строй.

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Напомним, в нынешнем сезоне "Шахтер" практически гарантировал себе чемпионство Украины. При этом команда продолжает борьбу в Лиге Европы. В первой игре 1/8 финала дончане одолели на выезде "Вольфсбург" 2:1.

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