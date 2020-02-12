Сидорчук заработал почти 12 миллионов, а "Динамо" платит все налоги: заявление клуба и декларации

Киевляне назвали информацию о своих зарплатах в СМИ не полностью достоверной

Сергей Сидорчук - самый дорогой украинский футболист 1991 года рождения / Фото: Getty Images

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Киевское "Динамо" отреагировало на материал "Экономической правды", которая опубликовала зарплатную ведомость украинского клуба. Согласно данным издания, подопечные Алексея Михайличенко, как и сам главный тренер, получают "белыми" менее одной тысячи долларов в месяц.

Так, самая высокая "белая" зарплата в "Динамо" – у капитана Сергея Сидорчука. По документам, он получает 20 646 гривен в месяц. К примеру, зарплата Виктора Цыганкова – 18 455 грн, Георгия Цитаишвили – 18 032 грн, Франа Соля – 16 541 грн. Для сравнения, согласно свежей информации английских СМИ, Ярмоленко в "Вест Хэме" платят 7 млн евро в год. Источник сообщает, что все основные выплаты реальной зарплаты проходят через офшоры Newport Managmet и "Динамо Киев Кипр ЛТД".

Футболисты "Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В заявлении "Динамо" отмечается, что "в попытках создать "сенсацию" из ничего журналисты "Экономической правды" продемонстрировали абсолютную некомпетентность в вопросе налогообложения заработных плат и иностранного дохода резидентов Украины".

"Заявляем, что налоги с доходов в виде заработной платы персонала и футболистов ООО "ФК "Динамо" Киев" уплачиваются в бюджет в полном объеме в соответствии с действующим законодательством, что подтверждено неоднократными плановыми и внеплановыми проверками контролирующих органов. Также обращаем внимание, что правоотношения с футболистами в современном профессиональном футболе не являются сугубо трудовыми, а скорее представляют собой комплекс трудовых и гражданско-правовых отношений, поскольку регулируют вопросы рекламы и использования имиджевых прав. Именно в рамках гражданско-правовых отношений футболисты получают доход от дочерней Компании "Динамо Киев (Кипр)" – юридического лица, зарегистрированного в соответствии с законодательством Кипра и Украины", – говорится в рассерженном заявлении столичного клуба.

В подтверждение своих слов слов были опубликованы декларации футболистов "Динамо" Дениса Бойко, Виталия Буяльского и Сергея Сидорчука за 2018 год, так как срок декларирования за 2019 год еще не наступил. Так, из декларации Сидорчука видно, что его доход за позапрошлый год составил почти 12 млн гривен. Да, зарплата действительно небольшая – в сумме 244 тысячи гривен. Однако "доход, полученный из источников за пределами Украины" – 11,7 миллиона тоже учтен.

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Такая же ситуация и с декларацией Виталия Буяльского:

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