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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Скандал после игры "Мариуполь" – "Динамо": Бабич обвинил судью с помощи команде Михайличенко

25 сентября, 19:59

Тренер мариупольцев считает, что рефери сделал все для хорошего настроения киевской команды

Александр Бабич

Александр Бабич / Фото: Facebook

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По окончании отложенного матча четвертого тура чемпионата Украины по футболу, в котором "Динамо" на 91-й минуте вырвало победу у "Мариуполя", тренер проигравшей команды Александр Бабич высказал претензии в адрес судьи поединка – одессита Дмитрия Бондаренко.

"Я могу сказать, что мы планировали сыграть строго от обороны на контратаках. Хотели выходить вперед за счет длинных передач. В целом команда справилась с этим заданием, но вмешался человек, который все сделал для того, чтобы "Динамо" уехало с хорошим настроением, – заявил главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич. – Бойко играл в ноги Топалову – это чистый пенальти. Плюс в нескольких ситуациях судья не показал игрокам "Динамо" желтые карточки. Тем не менее, я благодарен ребятам. А в плане эмоций ситуация неприятная. Обидно пропускать на последних секундах".

Напомним, в поединке с "Мариуполем" тренер "Динамо" Алексей Михайличенко не мог рассчитывать на ключевого защитника команды Никиту Бурду – он травмировал колено в предыдущем матче и выбыл на длительны срок. На следующей неделе Бурде предстоит перенести операцию в Испании. Не исключено, Никита вернется в строй лишь ближе к лету.

Александр Бабич

Александр Бабич / Фото: Официальный сайт ФК "Мариуполь"

"Если бы у меня были такие кадровые проблемы, как у "Динамо", я был бы самым счастливым тренером", – затронул и эту тему после игры с киевлянами коуч "Мариуполя" Александр Бабич.

Как мы писали ранее, между "Динамо" и "Шахтером" – пропасть в турнирной таблице УПЛ. Несмотря на победу в отложенной игре с мариупольцами, киевляне катастрофически много проигрывают "горнякам".

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чемпионат Украины Динамо Киев ФК Мариуполь Александр Бабич

Источник: Канал Футбол

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