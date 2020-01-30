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Скандальный форвард "Динамо" не вернется в Японию: в Турции готовы к финансовым аппетитам Родригеса

30 января, 16:43

Но они хотят сначала посмотреть Жерсона в условиях аренды

Жерсон Родригес

Жерсон Родригес / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Похоже, скандальный нападающий киевского "Динамо" Жерсон Родригес нашел себе новый клуб. Отметим, что форвард сборной Люксембурга не поехал с киевлянами на первый сбор и на днях его сватали в Японию. Однако, говорят, что азиаты не потянули финансовые запросы футболиста и отказались от сделки. А сегодня появилась информации, что в услугах Родригеса заинтересован один из турецких клубов.

По информации твиттера Transfer Center, Жерсон уже даже согласовал условия своего перехода в "Анкарагюджю". И хотя конкретные условия потенциального трансфера не раскрываются, другой источник утверждалет, что это будет аренда до конца сезона. Мол, по зарплате все утрясли, но к выкупу люксембуржца турки пока не готовы – хотят сначала несколько месяцев посмотреть на него в деле. Возможно, и до них пошла информация, что Родригес неоднократно приезжал на тренировки "Динамо" с перегаром.

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Отметим, что столичный "Анкарагюджю" в нынешнем розыгрыше турецкой Суперлиги идет на 17-м, предпоследнем, месте в турнирной таблице, набрав всего 13 очков после 19 туров. И только ленивый не отмечает, что у команды явные проблемы с атакой – "Анкарагюджю" забил лишь 16 голов.

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Интересно, что "Динамо" подписало 24-летнего Родригеса только в августе, купив его у японского футбольного клуба "Джубило Ивата". Жерсон заключил контракт с киевлянами на пять лет.

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Источник: isport.ua

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