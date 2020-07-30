"Слив" матча с "Динамо" за Лигу чемпионов": тренер "Зари" Скрипник прокомментировал слух

По словам Скрипника, поведя в счете в поединке с киевлянами, его команда попросту испугалась, что может победить

Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал слухи о том, будто луганчане специально "слили" "Динамо" матч за Лигу чемпионов, в котором киевляне победили со счетом 3:1 и впоследствии заняли второе место в УПЛ с пропуском в квалификацию самого престижного еврокубка. Тогда как "Заря" Скрипника в итоге стала третьей и взяла прямую путевку в групповой турнир Лиги Европы.

"Мы не хотели проиграть в Киеве, но хотели играть агрессивно. Но мы хотели и мы сделали – две разные вещи. Про "слив" — это бред. Конечно, никто этого делать не собирался. Я вижу, что моя команда была не то, что не готова... После того как мы забили, мы испугались того, что мы можем. Прошло 10 минут – мы пропустили, потом еще раз. На тридцатой минуте – 1:3. Потом уже раскрепостились, были моменты. Но это – уже когда мы были раскрепощены. До этого я видел, что мы не играем в то, что мы умеем. Точнее, играем на 70-80 процентов от того, что хотели бы видеть. Можно ли говорить, что команда была неготовой ментально к решению таких задач, как выход в Лигу чемпионов? Ну, конечно, можно. Есть человеческие ресурсы. Кто-то выдерживает давление. Есть люди, которые одно и то же показывают на тренировках и при ста тысячах болельщиков. А есть короли тренировок, которые потом в игре...", – сказал главный тренер "Зари" Виктор Скрипник в интервью "ТаТоТаке"

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Виктор Скрипник / Фото: официальный сайт УПЛ

Ранее мы писали, что главный тренер луганской "Зари" может-таки поменять команду в чемпионате Украины. Виктора Скрипника сватают в "Днепр-1" вместо Дмитрия Михайленко.

Также назван тренер, который может заменить в "Заре" Виктора Скрипника. Должность наставника луганской команды прочат Александру Бабичу, покинувшему "Мариуполь".

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