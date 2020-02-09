Спарринг "Шахтер" – "Вентспилс": где смотреть трансляцию

"Шахтер" тренируется в игровом режиме / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Подопечные Луиша Каштру продолжают тренировочный сбор в турецком городе Белек. В эти выходные у них запланировано сразу два товарищеских матча: в субботу – со словенской "Олимпией" из Любляны, а в воскресенье – с латвийским "Вентспилсом". К слову, читайте, как украинский клуб выиграл два матча за день на тренировочном сборе в Турции.

Встреча с соперником из Вентспилса начнется сегодня рано – уже в 9:00 по киевскому времени. В прямом эфире ее покажет телеканал "Футбол 1". Смотреть трансляцию канала "Футбол 1" можно на сервисе oll.tv в подписке. Также игру "Шахтер" – "Вентспилс" покажет официальный сайт "горняков" (для зарегистрированных пользователей).

Пока что "Шахтер" не очень впечатляет в тренировочном ритме. В январе "горняки" забили всего три мяча в четырех матчах: победили польский "Лех" и чешский "Словацко" (1:0), сыграли вничью 1:1 с сербской "Войводиной" и уступили "Пролетеру" – 0:1. С другой стороны: команда, как говорится, находится под нагрузками, то есть, играет на фоне тренировок. Поэтому ожидается, что свежесть придет к матчам 1/16 финала Лиги Европы против "Бенфики".

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Три дня назад "Шахтер" сыграл дважды за день. Читайте, как Луиш Каштру оценил игру с "Македонией ГП" и "Сендерйюске". Его подопечные одну встречу 5 февраля выиграли (2:0), а во второй упустили победу – 2:2. Вчера же "Шахтер" добыл волевую победу над "Олимпией", забив три мяча в последние 10 минут – 3:1.

Смотрите, как "Шахтер" обыграл на сборах чешскую команду "Словацко"

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