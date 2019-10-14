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"Спасибо тебе, что живем игрой, а не войной": футболисты поздравили с Днем защитника Украины

14 октября, 14:38

Поздравление с Днем Защитника Украины от футболистов УПЛ

/ Фото: официальный сайт УПЛ

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Футболисты из украинской премьер-лиги снялись в поздравительном видеоролике ко Дню защитника Украины. Ранее мы рассказывали, что "Динамо" получило полмиллиона евро за футболиста, которого уже нет в команде.

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"Спасибо тебе, что живем игрой, а не войной. Что не боимся поднять глаза к небу. Что слышим грохот стадиона, а не снарядов. За свободу, настоящую свободу. Возвращайся домой живым", – сказали футболисты на видео.

В этом ролике участие взяли кипер "Динамо" Георгий Бущан, хавбеки "Зари" Владлен Юрченко и Богдан Леднев, вратарь "Мариуполя" Рустам Худжамов, полузащитник азовцев Валерий Федорчук и хавбек "Колоса" Денис Костышин и другие.

Кстати, "Шахтер" опубликовал финансовые итоги года. Клуб получил доходов в 3,7 миллиарда гривен и заплатил в казну Украины 512 миллионов гривен налогов.

Ранее мы писали, что чемпион Украины запускает собственный бренд fashion-одежды. Линию одежды "горняки" выпустят совместно с украинским дизайнером Виктором Анисимовым.

Смотрите, как "Шахтер" обыгрывал "Аталанту" в Лиге чемпионов:

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Источник: официальный сайт УПЛ

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