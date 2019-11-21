Элита отбора за 626 млн евро: динамовец Миколенко оказался в одной суперсборной с Роналду

Миколенко против Роналду / Фото: Getty Images

Защитник сборной Украины и киевского "Динамо" Виталий Миколенко, о приобретении которого мечтает "Фенербахче", попал в символическую сборную квалификации Евро-2020 по версии авторитетного портала Transfermarkt. 20-летний левый бек провел 7 из 8 матчей "сине-желтых" в отборе без замен (пропустив лишь домашний поединок с Литвой).

Виталий Миколенко / Фото: Getty Images

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При этом Миколенко, которого после лиссабонских 0:0 хвалил за цепкость сам Криштиану Роналду, отметился всего лишь одной голевой передачей. Зато какой! Именно после проникающего паса от Виталия на НСК "Олимпийский" Андрей Ярмоленко забил победный мяч в игре с Португалией (2:1), который досрочно вывел Украину в финальную часть Евро-2020.

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Смотрите видео передачи Миколенко и гола Ярмоленко в ворота Португалии

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Отметим, что в символической сборной отбора Евро-2020 от Transfermarkt Виталий Миколенко – самый дешевый из полевых игроков. Его стоимость портал оценивал всего лишь в 6 млн евро. Общая цена всей команды 11-ти избранных, включающей 5-кратного обладателя "Золотого мяча" Криштиану Роналду и лучшего бомбардира квалификации Гарри Кейна, составила 626 миллионов евро. При этом тренером этой символической сборной Transfermarkt "назначил" Маркку Канерву, под руководством которого Финляндия впервые в своей истории вышла на Евро.

Как мы писали ранее, Миколенко удивил ответом на вопрос "Кем бы стал, если бы не футбол?". "Тамадой каким-то, – признался динамовец. – Наверное, на свадьбах бы выступал".

Смотрите, как Миколенко забивает за "Динамо"

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