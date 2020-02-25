Стало известно, когда пройдет поединок "Шахтера" и "Динамо" во второй части УПЛ

Состоялась жеребьевка календаря поединков второго этапа украинской Премьер-лиги сезона-2019/2020. Отметим, что второй этап чемпионата Украины пройдет, как и первый, по двухкруговой системе – в каждой шестерке отдельно. Пять команд обеспечили себе место в верхней части таблицы: "Шахтер", "Динамо", "Заря", "Десна" и "Александрия". Среди остальных команд только "Карпаты" не имеют шансов побороться за ТОП-6.

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Отметим, если Динамо сохранит за собой текущее второе место в турнирной таблице, то уже в марте состоится поединок против "Шахтера".

Кстати, первый тур чемпионата Украины после перерыва посетило рекордно низкое количество болельщиков

Напомним, ранее Михайличенко пошел атакой на VAR: "Не можете сделать для всех – не делайте вообще". По мнению главного тренера "Динамо", в нынешнем виде систему видеопомощи арбитрам в Украине применять нельзя.

Обзор матча "Шахтер" – "Десна" (1:0), в котором был отменен гол гостей после использования VAR:

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