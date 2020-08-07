Шикарный гол с центра поля в ворота "Металлиста" футболисты "Оболони" посвятили больному канадцу

Концовка сезона во втором дивизионе украинского футбола радует любителей острых ощущений. За тур до финиша соревнования в Первой лиге никто из тройки лидеров не гарантировал себе выход в элиту. Сегодня "Ингулец" в матче с "Рухом" упустил путевку в Премьер-лигу из-за пенальти от Катерины Монзуль и VAR.

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Длительное время среди претендентов на повышение в классе ходили "Оболонь-Бровар" и "Металлист 1925". Однако сейчас сегодняшние соперники расположились на шестой и седьмой позициях. Во встрече в столице киевляне уверенно доказали свое преимущество над харьковчанами (3:0) и перед последним туром оторвались от них на три очка.

В пятницу гости пропустили все три мяча во втором тайме: дублем отметился бразилец Коста Тенорио, а первый гол – на счету Олега Слободяна. Причем забил мяч украинец красивым ударом из центрального круга. Успех хозяева посвятили своему бывшему одноклубнику – канадцу Арамису Кузину. Месяц назад мы сообщали, что у бывшего футболиста "Оболони" обнаружили рак, но он не сдается. Сейчас парень бореться с болезнью в Северной Америке. Смотрите видео самых интересных моментов игры.

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Смотрите, как лидер Первой лиги, "Ингулец", играл с "Шахтером" в финале Кубка Украины:

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