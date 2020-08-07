Українська
$ 27,68
32,8
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Шикарный гол с центра поля в ворота "Металлиста" футболисты "Оболони" посвятили больному канадцу

7 августа, 23:03

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Команды Киева и Харькова из Первой лиги лишились шансов подняться дивизионом выше

Концовка сезона во втором дивизионе украинского футбола радует любителей острых ощущений. За тур до финиша соревнования в Первой лиге никто из тройки лидеров не гарантировал себе выход в элиту. Сегодня "Ингулец" в матче с "Рухом" упустил путевку в Премьер-лигу из-за пенальти от Катерины Монзуль и VAR.

Реклама

Длительное время среди претендентов на повышение в классе ходили "Оболонь-Бровар" и "Металлист 1925". Однако сейчас сегодняшние соперники расположились на шестой и седьмой позициях. Во встрече в столице киевляне уверенно доказали свое преимущество над харьковчанами (3:0) и перед последним туром оторвались от них на три очка.

В пятницу гости пропустили все три мяча во втором тайме: дублем отметился бразилец Коста Тенорио, а первый гол – на счету Олега Слободяна. Причем забил мяч украинец красивым ударом из центрального круга. Успех хозяева посвятили своему бывшему одноклубнику – канадцу Арамису Кузину. Месяц назад мы сообщали, что у бывшего футболиста "Оболони" обнаружили рак, но он не сдается. Сейчас парень бореться с болезнью в Северной Америке. Смотрите видео самых интересных моментов игры.

В тренде
Тренер "Базеля" Марсель Коллер: "Шахтер" – явный фаворит. Но у нас тоже есть бразильцы"

Читайте также: "Динамо" первый матч под руководством Луческу выиграло у команды Второй лиги.

Реклама

Смотрите, как лидер Первой лиги, "Ингулец", играл с "Шахтером" в финале Кубка Украины:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол видео голов первая лига Оболонь-Бровар Металлист 1925
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Федерация футбола Турции оставила супергероя из
Федерация футбола Турции оставила супергероя из "Динамо" в Высшей лиге из-за коронавирусаФутбол
Игрок худшей команды Первой лиги Украины забил феноменальный гол с центра поля: видео
Игрок худшей команды Первой лиги Украины забил феноменальный гол с центра поля: видеоФутбол
Форвард
Форвард "Динамо", избитый на квартире, пришел на шоу Усика с красоткой-женой: фотоФутбол
"Шахтер" – "Вольфсбург": онлайн матча 1/8 финала Лиги ЕвропыФутбол
"Шахтер" едет в Германию: что ждет чемпиона Украины в плей-офф Лиги ЕвропыФутбол
Баня, бассейн, бильярд и оранжерея: стало известно, где будет жить тренер
Баня, бассейн, бильярд и оранжерея: стало известно, где будет жить тренер "Динамо" ЛуческуФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять