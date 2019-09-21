Супряга пошел на нарушение закона, забив "Карпатам": чемпион мира рассказал, кто его на это подбил

Супряга неудержим / Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1"

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Сделав в матче "Днепр-1" – "Карпаты" свой первый дубль в УПЛ, принадлежащий "Динамо" форвард днепрян Владислав Супряга нарушил неписаный футбольный закон. Дело в том, что свой второй мяч в этой встрече 19-летний нападающий забил с пенальти, который был назначен за нарушение правил против самого Владислава Супряи. В таких случаях эксперты советуют не исполнять 11-метровый удар тому игроку, который "заработал" точку – у него повышенный риск промазать.

Однако именно Владислав Супряга после некоторых колебаний подошел к мячу и точно пробил с 11 метров, установив тем самым окончательный счет в матче "Днепр-1" – "Карпаты" – 2:0 в пользу хозяев. После игры форвард рассказал, как принималось решение, чтобы он, а не кто другой, исполнил этот пенальти.

"На самом деле, я немного волновался, даже думал, что не забью, но в результате решился на удар и сумел переиграть вратаря, – признался чемпион мира среди молодежи Владислав Супряга. – Кто решил, чтобы именно я наносил удар? Наш капитан Сергей Кравченко сказал, чтобы я бил. Поскольку я – нападающий и, значит, должен забивать голы"

Кстати, впереди у "Днепра-1" – поединок с "Динамо" на НСК "Олимпийский" 29 сентября. По словам Супряги, он сыграет в этом матче несмотря на то, что принадлежит киевскому клубу. "Да, я смогу сыграть против киевлян – руководство "Динамо" разрешило мне выйти на поле в этом матче, и я этому очень рад", - сказал Супряга.

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Напомним, накануне стало известно, что Михайличенко подавал в отставку с поста главного тренера "Динамо". Однако президент столичного клуба прошение Алексея Александровича не удовлетворил.

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