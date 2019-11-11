"Светлое пятно – игроки "Динамо", поддержавшие Тайсона": экс-игрок сборной – о расистском скандале

Бывшему футболисту стыдно, что такое происходит у нас в стране

Евгений Левченко / Фото: Канал Футбол

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Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал скандал с расистскими оскорблениями в адрес капитана "Шахтера" Тайсона со стороны фанатов киевского "Динамо" во время матча 14-го тура чемпионата Украины в Харькове. "Горняки" одержали минимальную победу благодаря голу Кривцова. Во втором тайме болельщики оскорбили бразильца, а тот в ответ показал им средний палец. Ранее появилось видео расистских оскорблений фанатов "Динамо" в адрес футболистов "Шахтера".

"Мне в меньшей мере обидно за Тайсона, он сильный, выкарабкается. Мне стыдно за общество, стыдно смотреть, что такое происходит у нас в стране. Светлое пятно – игроки "Динамо", которые поддержали Тайсона. Пусть это будет примером для всех. А общество наше надо воспитывать всем нам", – написал Левченко на своей странице в Twitter.

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру назвал позором расистский скандал в матче "Шахтер" – "Динамо" и после заявления покинул пресс-конференцию.

"ФК "Шахтер" большая футбольная семья, которой такие унизительные инциденты приносят боль и разочарование. Мы осуждаем подобное поведение зрителей, всегда будем выступать в поддержку и защиту наших игроков. Призываем футбольные органы, клубы остановить расизм на стадионах", – выступил с заявлением после матча донецкий клуб.

Между тем "Динамо" не спешит признавать вину своих фанов в расистском скандале и просит разобраться. Киевляне призывают подключиться следственные органы, собрать фото- и видеофакты, которые бы пролили свет на произошедшее.

Смотрите обзор матча чемпионата Украины "Шахтер" – "Динамо" (1:0)

Все подробности в спецтеме "Шахтер" vs "Динамо"

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