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Своенравный полузащитник сборной Украины вернулся из Турции в киевское "Динамо"

6 августа, 23:00

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Чемпион Европы среди юниоров Денис Гармаш пока что тренируется в команде Мирчи Луческу

Киевское "Динамо" продолжает тренировки под руководством нового главного тренера. Румынский специалист Мирча Луческу пока что бережно относится к футболистам, которые принадлежат клубу, и не спешит от кого-либо отказываться. Правда, сегодня стало известно, что Луческу забраковал новичка, предложенного бывшим футболистом "Динамо".

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Вместе с другими игроками вернулся в украинскую столицу из аренды и 30-летний полузащитник Денис Гармаш. Последние полгода он провел в составе "Ризеспора" – одного из аутсайдеров турецкой Суперлиги. Там он забил три мяча в 14 матчах и помог команде сохранить место в элите. Кстати, в начале июля два бывших динамовца обменялись голами в матче чемпионата Турции.

Теперь будущее футболиста находится в руках Мирчи Луческу. Напомним, Гармаш становился чемпионом Европы 2009 года среди юниоров (U19) и выступал в составе только одного клуба. Правда, нередко подводил команду выходками на футбольном поле, ссорился с тренерами, партнерами, соперниками и их фанатами. Контракт полузащитника с киевским клубом действует до 30 июня 2022 года, а популярный ресурс Transfermarkt оценивает его в 1,6 миллиона евро.

В четверг "Десна" не смогла обыграть молодежный состав "Динамо" в товарищеском матче.

Смотрите, как год назад Денис в Украине забивал "Шахтеру":

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аренда футбол Динамо Киев Мирча Луческу Денис Гармаш Ризеспор
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