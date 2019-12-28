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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Трансферная бомба: Лунин покидает "Реал" и возвращается в Украину

28 декабря, 21:57

Лучшему голкиперу молодежного чемпионата мира надоело протирать шорты на испанской скамейке запасных

Лунин был куплен "Реалом" у "Зари" за 8,5 млн евро

Лунин был куплен "Реалом" у "Зари" за 8,5 млн евро / Фото: Getty Images

Украинский футбол – на пороге "взрыва" трансферной бомбы. Вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин, выступающий на правах аренды в "Вальядолиде", однако практически не имеющий там игровой практики, близок в возвращению в украинский чемпионат.

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Андрей Лунин

Андрей Лунин / Фото: Instagram


Как стало известно, лучший вратарь молодежного чемпионата мира-2019 Андрей Лунин может перебраться в "Днепр-1", занимающий восьмое место в нынешней Премьер-лиге Украины. Речь, естественно, идет не о выкупе днепрянами голкипера, а о его аренде до конца сезона. Главная цель этой сделки – обеспечение 20-летнего Лунина, последний год на клубном уровне полирующего скамейку запасных, игровой практикой. В частности, с учетом приближающегося Евро-2020.

Смотрите, что Лунин вытворяет на тренировках

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Сейвы в исполнении Лунина. Instagram игрока

Напомним, на Рождество Андрей Лунин позвал замуж свою возлюбленную Анастасию Томазову. Романтическое предложение руки и сердца футболист сделал на клубном стадионе "Вальядолида" "Хосе Соррилья" и в ответ услышал заветное "да".

Лунин и его невеста

Лунин и его невеста

Также мы писали, что Лунин был претендентом на звание лучшего украинского легионера в Европе. Однако эта награда досталась чемпиону Англии в составе "Манчестер Сити" Александру Зинченко.

Смотрите, как Лунин защищал ворота сборной Украины в матче с Нигерией (2:2)

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вратарь чемпионат Украины чемпионат Испании Реал Мадрид Вальядолид Днепр-1 Андрей Лунин

Источник: Динамомания

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