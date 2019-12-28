Трансферная бомба: Лунин покидает "Реал" и возвращается в Украину

Лучшему голкиперу молодежного чемпионата мира надоело протирать шорты на испанской скамейке запасных

Лунин был куплен "Реалом" у "Зари" за 8,5 млн евро / Фото: Getty Images

Украинский футбол – на пороге "взрыва" трансферной бомбы. Вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин, выступающий на правах аренды в "Вальядолиде", однако практически не имеющий там игровой практики, близок в возвращению в украинский чемпионат.

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Андрей Лунин / Фото: Instagram

Как стало известно, лучший вратарь молодежного чемпионата мира-2019 Андрей Лунин может перебраться в "Днепр-1", занимающий восьмое место в нынешней Премьер-лиге Украины. Речь, естественно, идет не о выкупе днепрянами голкипера, а о его аренде до конца сезона. Главная цель этой сделки – обеспечение 20-летнего Лунина, последний год на клубном уровне полирующего скамейку запасных, игровой практикой. В частности, с учетом приближающегося Евро-2020.

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Сейвы в исполнении Лунина. Instagram игрока

Напомним, на Рождество Андрей Лунин позвал замуж свою возлюбленную Анастасию Томазову. Романтическое предложение руки и сердца футболист сделал на клубном стадионе "Вальядолида" "Хосе Соррилья" и в ответ услышал заветное "да".

Лунин и его невеста

Также мы писали, что Лунин был претендентом на звание лучшего украинского легионера в Европе. Однако эта награда досталась чемпиону Англии в составе "Манчестер Сити" Александру Зинченко.

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