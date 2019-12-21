Губитель карьеры Лунина назвал наставника Зинченко лучшим тренером мира

Зинченко и Гвардиола / Фото: Reuters

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан громко высказался о клубном наставнике Александра Зинченко – коуче "Манчестер Сити" Пепе Гвардиоле. "Уважаю Пепа как игрока и как тренера, потому что считаю его лучшим тренером мира. Конечно, мне нравится встречаться с ним и играть против его команд", – заявил Зидан.

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Напомним, жеребьевка свела грандов мирового футбола – "Реал" и "МанСити" в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый поединок состоится 26 февраля в Мадриде, ответный – 17 марта в Манчестере.

Александр Зинченко и Хосеп Гвардиола / Фото: AFP

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Отметим, что Александр Зинченко под руководством Пепа Гвардиолы в "Манчестер Сити" стал самым дорогостоящим футболистом Украины. Портал Transfermarkt оценивает Зинченко в 30 млн евро.

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Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан / Фото: Reuters

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В свою очередь, купленный "сливочными" у "Зари" Андрей Лунин из-за игнора Зинедина Зидана вынужден скитаться по арендам в других испанских клубах, полируя там, в основном, скамейку запасных. Как следствие, за полтора года с момента подписания контракта с "Реалом" цена Лунина, ставшего минувшим летом лучшим вратарем молодежного чемпионата мира, упала с 8,5 млн евро почти втрое – до 3 млн евро.

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