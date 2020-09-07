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Тренер чемпионов Украины готов плакать и считает своим кумиром легенду МЮ

7 сентября, 18:03

Елена Павлова Елена Павлова

Луиш Каштру равняется на специалистов, которые показывают свой эмоциональный баланс

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру признался, что любит футбол практически "до смерти". А ранее португальский специалист рассказывал, что хорошо готовит – Каштру ушел из дома в 17 лет и учился выживать.

"Футбол дает нам то, что мы никогда не забудем. Я говорю, что я настолько люблю футбол, что если бы хотел когда-то умереть, то, наверное, на тренировке. Я пришел в футбол в 11 лет. Сейчас мне 58. Иногда люди думают, что яркие эмоции переживаются только в Лиге чемпионов или каких-то соревнованиях. Но их много в футбольной жизни и без соревнований", – рассказал Каштру в интервью Shakhtar TV.

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Также Каштру рассказал, как он справляется с эмоциями, которые являются неотъемлемой частью футбола:

"Мне очень нравятся эмоции. Я – очень эмоциональный человек. Если нужно плакать, то я буду плакать. Если захочу смеяться, то буду смеяться. У меня есть кумиры среди тренеров – Фергюсон и Робсон. Это те два тренера, с которых я стараюсь брать пример. Они всегда показывают свой эмоциональный баланс. Поэтому мне постоянно нужно обращаться к своей рациональной составляющей", – говорит наставник.

Не так давно Каштру рассказал о самом желанном подарке на день рождения.

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