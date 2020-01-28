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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Три ничьи и опять поражение "Днепра-1" – результаты украинских клубов на сборах во вторник

28 января, 19:47

Подопечные Дмитрий Михайленко проигрывают на турецких берегах третий матч подряд

На сборах в Турции - хорошая погода

На сборах в Турции - хорошая погода

Сегодня клубы Украинской премьер-лиги провели очередные контрольные встречи на тренировочных сборах. Как мы сообщали, киевское "Динамо" обыграло "Кайрат" со счетом 2:0 благодаря дублю Ибрагима Каргбо. Однако этот успех оказался единственным для наших команд во вторник.

Третий раз подряд уступил с минимальной разницей в счете "Днепр-1". На этот раз парни Дмитрия Михайленко проиграли 1:2 пражской команде "Богемианс", занимающей лишь 13-е место в чемпионате Чехии. Смотрите видео матча.

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Вчера, как мы писали, "Днепр-1" проиграл польской "Ягеллонии" из-за единственного гола с пенальти. Перед этим днепряне уступили сербскому ТСК.

Еще три украинские команды разошлись ничьими с австрийскими: "Десна" – с "Хартбергом" (1:1), "Колос" – с "Форвертс Штайр" (0:0), а "Мариуполь" упустил победу над "Санкт-Пельтеном" (1:1).

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Источник: FootBoom

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