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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Убийство" Лиги чемпионов: украинские клубы больше не сыграют с "Барсой", "Реалом" и "МанСити"

6 декабря, 16:32

Президент "Реала" продвигает создание Суперлиги, куда будут вхожи только команды ТОП-чемпионатов

Босс ФИФА Инфантино и президент "Реала" Перес

Босс ФИФА Инфантино и президент "Реала" Перес / Фото: Getty Images

Мировой футбол – на пороге грандиозной революции. Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес предложил идею создания европейской Суперлиги, сообщает The New York Times. Она кардинально изменит существующий порядок вещей в самом популярном виде спорта. Как мы писали ранее, "Реал" подключился к числу претендентов на Цыганкова.

Босс ФИФА Инфантино и президент "Реала" Перес. Фото – Getty

Свою идею Флорентино Перес изложил президенту ФИФА Джанни Инфантино и представителям некоторых ТОП-клубов Европы. Итак, согласно планам Переса, в Суперлигу войдут в основном ведущие клубы ТОП-5 чемпионатов: Англии, Испании, Франции, Германии и Италии. Соревнование будет длиться полный сезон, эти клубы не будут участвовать в своих национальных чемпионатах.

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Суперлига будет состоять из двух дивизионов по 20 команд. При этом будет действовать система повышения и понижения команд в классе, но только в рамках Суперлиги. Некоторым клубам сообщили, что, по прогнозу, они могут удвоить свои доходы в случае участия в Суперлиге.

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Что, в случае осуществления идеи Переса, ждет существующие ныне еврокубки, официально не проговаривается. Однако, как полагают в The New York Times, реализация планов президента "Реала" "убьет" всякий смысл – в первую очередь, коммерческий – в Лиге чемпионов.

Что касается сроков запуска нового проекта, то говорят о сезоне 2024/2025. Так что, не исключено, уже через пять лет украинские клубы будут лишены возможности сыграть против "Реала", "Барселоны", "ПСЖ", "МанСити" и других грандов.

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Естественно, в УЕФА уже выступили категорически против этого. "Я читал об этом дурацком плане. Мне даже сложно представить более эгоистическую схему, – заявил президент Европейского футбольного союза Александер Чеферин. – Это однозначно разрушит футбол – для игроков, фанатов и всех, кто связан с этой игрой по всему миру. Выгоду получит только очень узкий круг людей"

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Между тем представители "Реала" на запрос о пояснении ситуации сообщили, что не станут комментировать личные беседы. В ФИФА же сообщили, что "одна из обязанностей президента ФИФА – выслушивать мнения заинтересованных сторон по актуальным для футбола темам".

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УЕФА Лига чемпионов Реал Мадрид ФИФА

Источник: ua.tribuna.com

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