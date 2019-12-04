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Легенда сборной Нидерландов попал в нацистский скандал: в FIFA отреагировали на выходку экс-футболиста

4 декабря, 14:57

Многие геймеры не смогут сыграть Ван Бастеном в FIFA

Марко Ван Бастен

Марко Ван Бастен / Фото: Instagram

Разработчики футбольного симулятора FIFA 20 убрали все карточки Марко ван Бастена из игры. Наряду с другими известными футболистами прошлых лет голландец попал в число Кумиров FUT, однако после недавнего скандала авторы решили прекратить сотрудничество с ван Бастеном.

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Во время интервью перед матчем чемпионата Нидерландов между "Аяксом" и "Хераклесом" в трансляцию попали слова ван Бастена.

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Марко произнес фразу "Sieg Heil!", которую активно использовали во время нацистского периода истории Германии в качестве приветствия. Позднее голландец извинился, однако все равно был отстранен от работы на неделю.

Авторы футбольного симулятора оказались намного более категоричными. В специальном сообщении EA Sports подчеркнули, что ожидают соблюдения принципов равенства и разнообразия. Карточки игрока удалены из всех режимов до "соответствующего уведомления".

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ФИФА сборная Голландии Марко ван Бастен

Источник: Сегодня|Спорт

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