Удивительное признание защитника "Динамо": "Я не умею радоваться забитым голам"

Шабанов вместе с партнером по Динамо Миколенко / Фото: Facebook

Реклама

Защитник киевского "Динамо" Артем Шабанов перед сегодняшним матчем чемпионата Украины с "Днепром-1" сделал удивительное признание. Вспоминая свой гол недельной давности в ворота полтавской "Ворсклы", Артем поведал, что не понимал, как ему этот успех отмечать. Смотрите онлайн Динамо Днепр 1 в трансляции на нашем сайте.

Тот самый гол Шабанова в ворота "Ворсклы"

"Если честно, то, поразив ворота "Ворсклы", я и не успел понять, что забил, – признался центрбек "Динамо" Артем Шабанов. – И радоваться толком не умею. Очень приятно было, это мой первый гол за "Динамо". Последний раз забивал в УПЛ еще в составе "Волыни", это было в ноябре 2014-го. Пять лет прошло!"

Где смотреть матч чемпионата Украины "Динамо" – "Днепр-1"

При этом Артем Шабанов рассказал, реально ли, по его мнению, "Динамо" догнать в этом чемпионате "Шахтер", а также Шабанов описал тремя словами футбол Алескея Михайличенко.

"Мы будем стараться догнать "горняков", в футболе нет ничего невозможного. Ставим себе задачу выиграть в каждой игре, это главное на данном этапе. Хотя мы прекрасно понимаем, что допустили достаточно ошибок, – заявил Артем Шабанов. – Что касается футбола Алексея Михайличенко, то это быстрый вертикальный, силовой и техничный футбол. При новом тренера изменилась интенсивность тренировок, работаем над физическими кондициями. Стало больше тренировочных сессий. У Алексея Александровича свой взгляд на футбол, он отличается от взгляда Александра Хацкевича. Но в первую очередь "Динамо" должно побеждать, каждый футболист должен иметь характер и дух победителя"

Как мы писали ранее, Шева нашел, кем заменить травмированного динамовца Бурду. Главный тренер сборной Украины именно Шабанова вызвал вместо получившего травму Бурды на матчи отбора Евро-2020 против Литвы и Португалии.

Смотрите, как "Динамо" на неделе обыграло "Мариуполь"

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама