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Украинский клуб подписал бразильского форварда, которого оценивают в 100 тысяч евро

20 февраля, 18:10

Матеус Яковелли находился с командой на сборах в Турции

"Львов" заключил соглашения с Матеусом Яковелли. Детали контракта с Матеусом не сообщаются. Он находился с командой на турецком сборе. 21-летний бразилец выступает на позиции центрфорварда.

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Отметим, Матеус Яковелли является воспитанником бразильского "Палмейраса", но заиграть в чемпионате Бразилии ему не удалось. Игрок выступал за такие команды, как "Реал" Португалия, "Парана" Бразилия и "Эшторил" Португалия. До конца 2019 года на правах аренды выступал за "Операрио" из Бразилии. Тransfermarkt оценивает бразильского футболиста в 100 000 евро.

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Кстати, миф разрушен – Блохин никогда не показывал игрокам свой гол в ворота "Баварии". Бывший тренер "Динамо" развенчал миф, который ходил долгие годы.

Также добавим, что претенденту на медали чемпионата Украины запретили регистрировать новичков. Александрии ФИФА запретила регистрировать новичков из-за долга – новости футбола.

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чемпионат Украины ФК Львов

Источник: Официальный сайт ФК "Львов"

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