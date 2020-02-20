Украинский клуб подписал бразильского форварда, которого оценивают в 100 тысяч евро

Матеус Яковелли находился с командой на сборах в Турции

"Львов" заключил соглашения с Матеусом Яковелли. Детали контракта с Матеусом не сообщаются. Он находился с командой на турецком сборе. 21-летний бразилец выступает на позиции центрфорварда.

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Отметим, Матеус Яковелли является воспитанником бразильского "Палмейраса", но заиграть в чемпионате Бразилии ему не удалось. Игрок выступал за такие команды, как "Реал" Португалия, "Парана" Бразилия и "Эшторил" Португалия. До конца 2019 года на правах аренды выступал за "Операрио" из Бразилии. Тransfermarkt оценивает бразильского футболиста в 100 000 евро.

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