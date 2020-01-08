Ушел в самоволку: игрок "Динамо" тренируется с бразильским клубом

Сидклей тренируется с "Коринтиансом" / Фото: Twitter

Защитник киевского "Динамо" Сидклей не собирается возвращаться в украинский клуб. Воспользовавшись паузой в чемпионате Украины, Сидклей отправился на родину, где успел пройти медосмотр в "Коринтиансе" и уже тренируется с командой, хотя "Динамо" не сообщало о трансфере легионера.

Впрочем, кажется, это лишь вопрос времени, ведь киевляне давно планируют избавиться от бразильского футболиста, который в текущем сезоне не сыграл за команду ни одного матча. Всего на его счету один гол и два ассиста в 23 матчах за "Динамо". Как сообщает "Globo Esporte", "Коринтианс" уже договорился с "Динамо" об аренде Сидклея за 600 тысяч евро с правом выкупа за 4,4 млн евро.

Ранее мы писали, что другой защитник "Динамо" Тамаш Кадар останется в клубе и будет готовиться ко второй части сезона. Накануне в СМИ появилась информация, что венгр может вернуться на родину, где им интересуется "Фехервар".

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Напомним, что несколько дней назад "Динамо" сослало Гармаша в Турцию к Морозюку. Полузащитник Денис Гармаш перешел в "Ризеспор" – пока на шесть месяцев.

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Также мы писали, что турецкий гранд может "увести из под носа" игрока у "Динамо". Новичок Бенито еще может не перейти к киевлянам. Ранее "Динамо" сообщило, что согласовало 3,5-летний контракт с 21-летним футболистом. Если Бенито успешно пройдет медосмотр 10 января, киевский клуб подпишет футболиста.

Смотрите, как "Динамо" провело последний матч в Лиге Европы:

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