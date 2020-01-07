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Защитник "Динамо" останется в клубе и будет готовиться ко второй части сезона

7 января, 09:48

Тамаш Кадар остается игроком киевлян

Тамаш Кадар

Тамаш Кадар / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Защитник Тамаш Кадар и "Динамо" не ведут никаких переговоров с "Фехерваром" относительно трансфера игрока, о чем накануне активно писали венгерские СМИ.

Напомним, ранее сообщалось, что Кадар прошел медосмотр в "Фехерваре" и в ближайшее время подпишет соглашение с клубом из Секешфехервара, однако данная информация не соответствует действительности.

Тамаш Кадар

Тамаш Кадар / Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

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Кадар, как и остальные игроки "Динамо", выйдут из отпуска 10-го января. Именно в этот день день у киевлян начинается подготовка ко второй части сезона.

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В нынешнем сезоне Кадар сыграл в 20 матчах во всех турнирах за "Динамо" и отметился одним ассистом. "Динамо" завершило первую часть сезона на втором месте в турнирной таблице УПЛ, отставая от "Шахтера" на 14 очков.

Кстати, "Динамо" сослало Гармаша в Турцию к Морозюку. Полузащитник Денис Гармаш перешел в "Ризеспор" – пока на шесть месяцев.

Смотрите, как "Динамо" провело последний матч в Лиге Европы:

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чемпионат Украины Динамо Киев Тамаш Кадар

Источник: Dynamo.kiev.ua

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