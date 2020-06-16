Увидим в Кубке Украины больше футболистов: какие изменения произошли в регламенте турнира

Украинская ассоциация футбола разрешила клубам проводить по пять замен вместо привычных трех в матчах Кубка Украины, который возобновится уже завтра, 17 июня. Данное решение было принято дирекцией ассоциации 16 июня. Отметим, что в матчах УПЛ также разрешили проводить по пять замен в одном матче для каждой команды.

Первый поединок полуфинала Кубка Украины состоится уже 17 июня. Представитель Первой лиги "Минай" примет "Динамо", но в очень неудобное для зрителей время – матч киевлян в Кубке поставили на два часа дня. Отметим, что полуфинальные матчи были разведены по разным неделям. Во второй встрече – 28 июня – "Мариуполь" сыграет с полтавской "Ворсклой".

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Финалисты определятся по итогам одной встречи. В случае ничьей в основное время команды сыграют дополнительные два тайма по 15 минут и при необходимости будут бить послематчевые пенальти. Действующий обладатель Кубка Украины "Шахтер" выбыл на стадии 1/8 финала.

Изначально финальный матч должен был состояться 13 мая в Тернополе, однако из-за пандемии коронавируса розыгрыш турнира пришлось прервать. Теперь финал Кубка Украины запланирован на 8 июля и должен пройти во Львове на "Арене Львов". Матч пройдет при пустых трибунах, а на стадионе одновременно смогут находиться не более 200 человек.

Смотрите, как "Шахтер" обыграл "Ингулец" в предыдущем финале Кубка Украины

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