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"В чемпионате уже будет совсем другая игра и другой настрой": Воробей оценил грядущую игру "Шахтера" и "Динамо"

1 ноября, 20:14

Экс-игрок рассказал о предстоящей битве грандов в УПЛ

Андрей Воробей

Андрей Воробей

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Бывший игрок "Шахтера" Андрей Воробей поделился мнением о предстоящем противостоянии "горняков" с "Динамо" после вылета из Кубка Украины.

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"Динамо" сейчас морально на подъеме из-за позитивного результата и позитивных эмоций. Но не знаю, поможет ли им это в чемпионате, потому что там уже будет совсем другая игра и другой настрой. Думаю, "Шахтер" по-другому немного отнесется к этой игре, не как в Кубке. Но то, что морально "Динамо" будет на подъеме и будет более уверенно в своих силах – это точно", – отметил специалист.

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"Не думаю, что эта игра будет ключевой, но то, что у "Шахтера" сейчас отрыв в 10 очков – это очень много на таком коротком этапе. Хотя игра и вся борьба еще впереди. Если "Шахтер" выиграет очную игру, то это повысит и без того высокие шансы на чемпионство. Но даже если у "Динамо" будет оставаться теоретический шанс на чемпионство – он все равно у них будет. И недооценивать киевлян нельзя", – рассказал Воробей.

Кстати, названо имя бразильца из "Шахтера", который точно не сыграет в следующем дерби с "Динамо" Киев. Стало известно о решениях контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола. Среди прочих они затрагивают одного из основных игроков "Шахтера".

Смотрите, как "Динамо" и "Шахтер" играли в матче за Суперкубок Украины:

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чемпионат Украины Динамо Киев Шахтер Донецк Андрей Воробей

Источник: sport.ua

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