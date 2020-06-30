"В "Динамо" получал в три раза больше": бывший голкипер киевлян выбрал футбол на Кипре, а не деньги

Бывший голкипер киевского "Динамо" 28-летний Артур Рудько, который в этом сезоне защищает цвета кипрского "Пафоса", сравнил зарплаты футболистов в Украине и на Кипре. Ранее мы сообщали, что друг Милевского помог россиянину бесплатно забрать вратаря у "Динамо".

"Финансовая составляющая зарплат в Украине и на Кипре? Я не знаю, какие средние зарплаты у других игроков моего клуба и в остальных командах. Я очень существенно уменьшил запросы. В Киеве у меня зарплата была чуть ли не в три раза больше. Кто-то играет в футбол ради денег. Я никого не осуждаю. Но я люблю футбол и люблю в него играть, а не сидеть на замене и получать деньги", — отметил Рудько в интервью Goalkeepers Club.

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Напомним, что 27-летний киевлянин Артур Рудько по прозвищу "Капитан Америка" стал игроком кипрского "Пафоса" летом 2019 года. Интересно, что президентом и хозяином "Пафоса" является российский бизнесмен Сергей Ломакин. Ранее Рудько рассказал, почему ушел из "Динамо" к россиянину.

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