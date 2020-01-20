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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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В компанию к Гармашу и Морозюку: "Шахтер" отправил нападающего в Турцию

20 января, 19:34

Украинец подпишет контракт с новым клубом после медосмотра в Турции

Андрей Борячук. Фото caykurrizespor.org.tr

Андрей Борячук. Фото caykurrizespor.org.tr

Нападающий "Шахтера" Андрей Борячук станет игроком турецкого "Ризеспора". Об этом сообщается на официальном сайте турецкого клуба. Борячук подпишет контракт после прохождения медосмотра в Стамбуле. Условия трансфера не сообщаются.

Отметим, что цвета "Ризеспора" уже защищает украинец Николай Морозюк, а несколько дней назад к нему присоединился Денис Гармаш. Полузащитник "Динамо" будет выступать в турецком клубе до конца сезона на правах аренды.

В первой половине сезона Борячук провел три матча в Премьер-лиге и забил один гол. Transfermarkt.com оценивает 23-летнего нападающего в 700 тысяч евро.

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К слову, сегодня бывшая команда Борячука "Шахтер" отправился на первый сбор в Турцию. На первом сборе чемпионы Украины планируют провести три спарринга. Первый – в субботу. Главный тренер "горняков" Луиш Каштру взял с собой 28 футболистов.

Отметим, что в составе "Шахтера" на сборе в Турции отсутствует защитник Богдан Бутко, который занимается поиском нового клуба. Также нет в расположении "горняков" защитника Додо и хавбека Майкона, вызванных в олимпийскую сборную Бразилии на матчи квалификации Игр-2020.

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Шахтер Донецк чемпионат Турции Андрей Борячук Ризеспор

Источник: Сегодня|Спорт

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