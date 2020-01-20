В компанию к Гармашу и Морозюку: "Шахтер" отправил нападающего в Турцию

Украинец подпишет контракт с новым клубом после медосмотра в Турции

Андрей Борячук. Фото caykurrizespor.org.tr

Нападающий "Шахтера" Андрей Борячук станет игроком турецкого "Ризеспора". Об этом сообщается на официальном сайте турецкого клуба. Борячук подпишет контракт после прохождения медосмотра в Стамбуле. Условия трансфера не сообщаются.

Отметим, что цвета "Ризеспора" уже защищает украинец Николай Морозюк, а несколько дней назад к нему присоединился Денис Гармаш. Полузащитник "Динамо" будет выступать в турецком клубе до конца сезона на правах аренды.

В первой половине сезона Борячук провел три матча в Премьер-лиге и забил один гол. Transfermarkt.com оценивает 23-летнего нападающего в 700 тысяч евро.

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К слову, сегодня бывшая команда Борячука "Шахтер" отправился на первый сбор в Турцию. На первом сборе чемпионы Украины планируют провести три спарринга. Первый – в субботу. Главный тренер "горняков" Луиш Каштру взял с собой 28 футболистов.

Отметим, что в составе "Шахтера" на сборе в Турции отсутствует защитник Богдан Бутко, который занимается поиском нового клуба. Также нет в расположении "горняков" защитника Додо и хавбека Майкона, вызванных в олимпийскую сборную Бразилии на матчи квалификации Игр-2020.

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