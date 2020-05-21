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"Будет бойня. "Динамо" – не фаворит": Сабо дал прогноз по главной интриге чемпионата Украины

21 мая, 10:34

Олег Люлька

За девять туров до финиша "Заря" по личным встречам опережает киевлян в борьбе за пропуск в квалификацию ЛЧ

Бывший тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо дал прогноз на завершающую часть чемпионата страны по футболу, которую начнут доигрывать 30 мая. Ранее мы сообщали, что представлен новый календарь доигровки украинского сезона после выхода из карантина.

"Уже, наверное, никто не сомневается в том, что "Шахтер" станет чемпионом. У "горняков" очень уж большое преимущество перед оппонентами", – признал Йожеф Сабо

Главной интригой остается, кто завоюет второе место, а с ним и путевку в квалификацию Лиги чемпионов от Украины. За 9 туров до финиша у "Зари" и "Динамо" равное количество очков, но по личным встречам луганчане опережают киевлян.

"Я давно говорил, что у "Динамо" будут проблемы. Подбор игроков у киевлян, может, немного и лучше, но другие берут за счет командного духа. "Бело-синие" на данный момент по игре не выглядят фаворитами в соперничестве с "Зарей", "Десной" и "Александрией". Уверен, что за призовые места будет бойня", – поделился своими ожиданиями Йожеф Сабо

Йожеф Сабо

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Йожеф Сабо / Фото: Канал Футбол

Напомним, уже на этой неделе "Динамо" и "Шахтер" сыграют с одной и той же командой. Объявлен список товарищеских матчей в Украине перед возобновлением сезона – как динамовцы, так и "горняки" встретятся с "Рухом".

Также мы писали, что никакого "съезда футболистов" в Киеве не будет: украинские клубы продолжат сезон на своих стадионах. Об этом заявил исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий.

Кроме того, футбольные клубы Украины узнали, что их ждет, если коронавирусом заразится хотя бы один игрок. В таком случае на двухнедельную изоляцию должна уйти вся его команда. Или даже соперники.

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Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
23
19
2
2
59
15
44
59
Забитые 59
Пропущеные 15
Разница 44
Результаты последних матчей: П В В П В
2
ЗаряЗаряЗар
23
14
4
5
40
18
22
46
Забитые 40
Пропущеные 18
Разница 22
Результаты последних матчей: В П В В В
3
ДинамоДинамоДин
23
14
4
5
45
18
27
46
Забитые 45
Пропущеные 18
Разница 27
Результаты последних матчей: Н В В П В
4
ДеснаДеснаДес
23
13
4
6
37
16
21
43
Забитые 37
Пропущеные 16
Разница 21
Результаты последних матчей: Н В В В П
5
АлександрияАлександрияАле
23
12
4
7
34
25
9
40
Забитые 34
Пропущеные 25
Разница 9
Результаты последних матчей: В П В Н П
6
КолосКолосКол
23
8
2
13
27
43
-16
26
Забитые 27
Пропущеные 43
Разница -16
Результаты последних матчей: П П П В В
7
Днепр-1Днепр-1Дне
23
8
4
11
28
34
-6
28
Забитые 28
Пропущеные 34
Разница -6
Результаты последних матчей: В В П В Н
8
МариупольМариупольМар
23
6
7
10
21
37
-16
25
Забитые 21
Пропущеные 37
Разница -16
Результаты последних матчей: П П В П П
9
ЛьвовЛьвовЛьв
23
5
6
12
17
36
-19
21
Забитые 17
Пропущеные 36
Разница -19
Результаты последних матчей: Н Н П Н В
10
ВорсклаВорсклаВор
23
6
3
14
16
39
-23
21
Забитые 16
Пропущеные 39
Разница -23
Результаты последних матчей: Н В П В П
11
ОлимпикОлимпикОли
23
5
4
14
18
38
-20
19
Забитые 18
Пропущеные 38
Разница -20
Результаты последних матчей: Н П П П П
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

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чемпионат Украины Динамо Киев Шахтер Донецк Заря Луганск Йожеф Сабо

Источник: zbirna.com

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