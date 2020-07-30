Вице-президент "Шахтера": "Нам бы очень хотелось, чтобы "Динамо" стало конкурентом"

Одной из самых обсуждаемых тем последней недели в украинском спорте стало назначение Мирчи Луческу новым главным тренером "Динамо". Ранее румынский специалист много лет тренировал принципиального соперника киевлян – "Шахтер". Вице-президент "горняков" Борис Колесников считает, что вклад Луческу в развитие "Шахтера" есть, но "донецкий клуб – это завод, где тренер – лишь начальник цеха".

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Борис Колесников в интервью НВ рассказал, как клуб отнесся к назначению Луческу наставником "Динамо", сможет ли тот усилить столичный клуб и какие игроки для этого нужны.

- Борис Викторович, хотелось бы узнать вашу реакцию на главную новость последних дней – назначение Мирчи Луческу главным тренером киевского "Динамо". Что это даст "Динамо", учитывая опыт Луческу в "Шахтере"?

- Представьте себе, чтобы было проще. "Шахтер" – это большой завод, где главный тренер – это всего лишь начальник цеха, можно так сказать. Успех "Шахтера" – в президенте и селекционной службе, вот они обеспечивают успех. Конечно, вклад Мирчи есть, но главное не это. Главное, что в "Шахтере" есть система, а система обеспечивает результат.

Теперь о футболе. "Шахтер" играет по схеме 4−2−3−1. Насыщенная полузащита, два фланговых защитника работают по всему флангу, вовремя возвращаются. Но главное – два опорника и три атакующих полузащитника. Именно президент и селекционная служба подобрали таких игроков, как Фернандиньо, Дуглас Коста, Алекс Тейшейра, Виллиан. Если "Динамо" способно построить систему и пригласить футболистов такого уровня – у команды, безусловно, есть шанс на успех. А если нет – то нет.

- У вас нет переживаний, что Луческу сейчас попробует кого-то перетянуть из "Шахтера" в "Динамо" из игроков или тренеров, используя личные связи?

- Те, кто играл в "Шахтере" при Мирче, по сей день играют в лучших клубах мира. Кого он перетянет из действующего "Шахтера"? Тех, кто пришел на смену ребятам, которые ушли? Это невозможно в принципе. Нечего обсуждать.

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- Думаю, "Динамо" бы пригодился вратарь Андрей Пятов.

- Я не знаю, что пригодилось бы "Динамо", я же болельщик "Шахтера" и вице-президент клуба. Я бы назвал 15 человек, которые пригодились бы "Динамо", и начал бы с Лионеля Месси. Если "Динамо" хочет успеха – оно должно построить систему, такой же завод, как у "Шахтера". Построит систему – будет успех.

Футбольные болельщики сейчас пишут о том, что как бы это [контракт Луческу с "Динамо"] с "Шахтером" согласовано, что Мирча все согласовал с Ринатом [Ахметовым, президентом и собственником "Шахтера"]. Я знаю Рината 38 лет – больше, чем все остальные футбольные люди вместе взятые. Мирча ни с кем ничего не согласовывал и в "Шахтер" по этому поводу не обращался. Для нас это стало такой же новостью, как и для всех.

- Как в "Шахтере" отнеслись к контракту Луческу с "Динамо"? Нет ревности, что бывший главный тренер ушел к конкурентам?

- Нам бы очень хотелось, чтобы "Динамо" стало конкурентом. Я никогда не болел за "Динамо", но у "Динамо" есть три славных периода: 1975−77, 1986−88 и, что застали все современные болельщики, 1997−99. Пока "Динамо" и близко не выглядит ни на один из этих периодов. Чем сильнее украинский чемпионат – тем сильнее "Шахтер" и "Динамо", а сейчас отрыв между ними – более 20 очков. Такого не было никогда. Все в руках "Динамо" в данном случае.

- В чем самая важная проблема "Динамо", на ваш взгляд? Братья Суркисы недостаточно инвестируют в команду и ей не хватает финансирования?

- Собственники "Динамо" за последние 25 лет инвестировали достаточно. Но раз мы вспомнили пример завода, то есть неэффективные инвестиции. Однако обсуждать трату чужих денег – это по меньшей мере некрасиво. Они [Суркисы] так видят футбол. Если мы приглашаем главного тренера и начинаем рекомендовать ему состав, тогда зачем мы его пригласили? Я считаю, что прямое вмешательство руководства клуба в спортивную команду, которая выходит на поле, – это, мягко говоря, недопустимо.

Напомним, что в сезоне 2019/2020 "Шахтер" досрочно, за пять туров до завершения чемпионата гарантировал себе золотые медали.

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