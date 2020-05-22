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Видеотрансляция матча "Динамо" – "Рух": первый спарринг киевлян после карантина

22 мая, 12:54

Александр Трикиша

Прямая трансляция контрольного матча "Динамо" с лидером Первой лиги

Сегодня киевское "Динамо" проведет контрольный матч с лидером Первой лиги Украины "Рухом" из Львова. Это будет первый поединок для киевлян после длительной паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матч начнется в 14:00 и будет показан в прямой трансляции на нашем сайте.

Напомним, что вчера появилась информация, что пять игроков "Динамо" травмировались после выхода из карантина. В лазарет попали Николай Шапаренко, Никита Бурда, Виктор Цыганков и еще два неназванных игрока.

Ранее стало известно, что возобновление чемпионата Украины перенесли на неделю вперед. Изначально футбол должен был вернуться 30 мая, но теперь планируют возобновить Премьер-лигу 6 июня.

Трансляция матча "Динамо – "Рух". Начало – в 14:00

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Ранее мы опубликовали шокирующее видео: собутыльники на квартире избили футболиста киевского "Динамо". После словесной перепалки досталось нападающему "Динамо" и сборной Украины Артему Беседину. Инцидент произошел еще в 2016 году, но видео появилось только сейчас.

Смотрите, как "Динамо" играло до карантина:

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Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
23
19
2
2
59
15
44
59
Забитые 59
Пропущеные 15
Разница 44
Результаты последних матчей: П В В П В
2
ЗаряЗаряЗар
23
14
4
5
40
18
22
46
Забитые 40
Пропущеные 18
Разница 22
Результаты последних матчей: В П В В В
3
ДинамоДинамоДин
23
14
4
5
45
18
27
46
Забитые 45
Пропущеные 18
Разница 27
Результаты последних матчей: Н В В П В
4
ДеснаДеснаДес
23
13
4
6
37
16
21
43
Забитые 37
Пропущеные 16
Разница 21
Результаты последних матчей: Н В В В П
5
АлександрияАлександрияАле
23
12
4
7
34
25
9
40
Забитые 34
Пропущеные 25
Разница 9
Результаты последних матчей: В П В Н П
6
КолосКолосКол
23
8
2
13
27
43
-16
26
Забитые 27
Пропущеные 43
Разница -16
Результаты последних матчей: П П П В В
7
Днепр-1Днепр-1Дне
23
8
4
11
28
34
-6
28
Забитые 28
Пропущеные 34
Разница -6
Результаты последних матчей: В В П В Н
8
МариупольМариупольМар
23
6
7
10
21
37
-16
25
Забитые 21
Пропущеные 37
Разница -16
Результаты последних матчей: П П В П П
9
ЛьвовЛьвовЛьв
23
5
6
12
17
36
-19
21
Забитые 17
Пропущеные 36
Разница -19
Результаты последних матчей: Н Н П Н В
10
ВорсклаВорсклаВор
23
6
3
14
16
39
-23
21
Забитые 16
Пропущеные 39
Разница -23
Результаты последних матчей: Н В П В П
11
ОлимпикОлимпикОли
23
5
4
14
18
38
-20
19
Забитые 18
Пропущеные 38
Разница -20
Результаты последних матчей: Н П П П П
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

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товарищеский матч чемпионат Украины Динамо Киев Рух Винники

Источник: Сегодня|Спорт

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