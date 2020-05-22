Видеотрансляция матча "Динамо" – "Рух": первый спарринг киевлян после карантина

Сегодня киевское "Динамо" проведет контрольный матч с лидером Первой лиги Украины "Рухом" из Львова. Это будет первый поединок для киевлян после длительной паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матч начнется в 14:00 и будет показан в прямой трансляции на нашем сайте.

Напомним, что вчера появилась информация, что пять игроков "Динамо" травмировались после выхода из карантина. В лазарет попали Николай Шапаренко, Никита Бурда, Виктор Цыганков и еще два неназванных игрока.

Ранее стало известно, что возобновление чемпионата Украины перенесли на неделю вперед. Изначально футбол должен был вернуться 30 мая, но теперь планируют возобновить Премьер-лигу 6 июня.

Трансляция матча "Динамо – "Рух". Начало – в 14:00

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Ранее мы опубликовали шокирующее видео: собутыльники на квартире избили футболиста киевского "Динамо". После словесной перепалки досталось нападающему "Динамо" и сборной Украины Артему Беседину. Инцидент произошел еще в 2016 году, но видео появилось только сейчас.

Смотрите, как "Динамо" играло до карантина:

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Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

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